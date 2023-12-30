Куди зник фронтмен гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін: де артист перебуває та що каже про війну (фото)

Мирослав Кувалдін не фігурує в українському інформаційному просторі

Одні артисти не зважають на війну та спокійно тішать своїми виступами російську публіку, зокрема Іван Дорн засвітиться на новорічному корпоратив в Балі. Інші ж обирають виступають в Україні або обирають нелегкий шлях — вони захищають українців на передовій, жертвуючи своїм життям на фронті.

Серед таких знаменитостей — Мирослав Кувалдін. "Телеграф" зібрав цікаву інформацію про українського музиканта та з'ясував, де він зараз перебуває та що думає про війну.

Мирослав Кувалдін має нігерійське походження, 1991 року разом з Сергієм Підкаурою він заснував гурт "The ВЙО", який вирізнявся своїм стилем поп-реґі. Колектив став лауреатом фестивалю "Червона рута" із піснею "Ґанджа". У 2000 Олександр Асаулюк запросив Мирослава працювати на телеканалі М1 телеведучим.

Мирослав Кувалдін має нігерійське походження

Кувалдін брав участь у Помаранчевій революції 2004 року, а у 2005 світ побачив його сольний альбом "Зеркало Мира". У фільмах "Кастинг" і "Las Meninas" музикант реалізувався і як звукорежисер.

Також Мирослав створював пісні для інших артистів, зокрема для Олі Полякової артист написав хіти "Бывший" та "Первое лето без него".

Мирослав Кувалдін у компанії Олега Скрипки

Мирослав завжди був дуже активним громадянином та бунтарем. Він підтримував ув'язненого у РФ українського режисера Олега Сенцова, записавши відеозвернення.

Після лютого 2022 року Мирослав спочатку пішов у територіальну оборону, а згодом вирушив на фронт. Артист дотримувався такої думки, що захищати Батьківщину мають усі, хто може тримати в руках зброю.

Кувалдін пригадував, що сидячи в окопах під прицілом ворога емоційною розрядкою для нього завжди була пісня, яка підтримає моральних дух побратимів та налаштує всіх на перемогу.

Український воїн Павло Вишебаба у соціальних мережах ділився світлинами з Мирославом, зазначаючи, що "у темні часи добре видно світлих людей".

Мирослав Кувалдін і Павло Вишебаба - побратими

"Ми поспівали. Не як учасники фестивалю, а як побратими з сусідніх бригад, під гітару біля багаття на Донеччині. Мирослав подарував мені свій шеврон, я йому – книгу. У темні часи особливо видно світлих людей і він саме такий", писав Вишебаба.

Раніше "Телеграф" писав, що Сашко Положинський, який воює в ЗСУ, розповів про своє бойове хрещення. Музикант зазначив, що окрім бойового на передовій можна набратися і багатьох інших "хрещень". Він має як мінімум "хрещення обстрілами".