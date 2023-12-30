Куди зник фронтмен гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін: де артист перебуває та що каже про війну (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Мирослав Кувалдін не фігурує в українському інформаційному просторі
Одні артисти не зважають на війну та спокійно тішать своїми виступами російську публіку, зокрема Іван Дорн засвітиться на новорічному корпоратив в Балі. Інші ж обирають виступають в Україні або обирають нелегкий шлях — вони захищають українців на передовій, жертвуючи своїм життям на фронті.
Серед таких знаменитостей — Мирослав Кувалдін. "Телеграф" зібрав цікаву інформацію про українського музиканта та з'ясував, де він зараз перебуває та що думає про війну.
Мирослав Кувалдін має нігерійське походження, 1991 року разом з Сергієм Підкаурою він заснував гурт "The ВЙО", який вирізнявся своїм стилем поп-реґі. Колектив став лауреатом фестивалю "Червона рута" із піснею "Ґанджа". У 2000 Олександр Асаулюк запросив Мирослава працювати на телеканалі М1 телеведучим.
Кувалдін брав участь у Помаранчевій революції 2004 року, а у 2005 світ побачив його сольний альбом "Зеркало Мира". У фільмах "Кастинг" і "Las Meninas" музикант реалізувався і як звукорежисер.
Також Мирослав створював пісні для інших артистів, зокрема для Олі Полякової артист написав хіти "Бывший" та "Первое лето без него".
Мирослав завжди був дуже активним громадянином та бунтарем. Він підтримував ув'язненого у РФ українського режисера Олега Сенцова, записавши відеозвернення.
Після лютого 2022 року Мирослав спочатку пішов у територіальну оборону, а згодом вирушив на фронт. Артист дотримувався такої думки, що захищати Батьківщину мають усі, хто може тримати в руках зброю.
Кувалдін пригадував, що сидячи в окопах під прицілом ворога емоційною розрядкою для нього завжди була пісня, яка підтримає моральних дух побратимів та налаштує всіх на перемогу.
Український воїн Павло Вишебаба у соціальних мережах ділився світлинами з Мирославом, зазначаючи, що "у темні часи добре видно світлих людей".
"Ми поспівали. Не як учасники фестивалю, а як побратими з сусідніх бригад, під гітару біля багаття на Донеччині. Мирослав подарував мені свій шеврон, я йому – книгу. У темні часи особливо видно світлих людей і він саме такий", писав Вишебаба.
Раніше "Телеграф" писав, що Сашко Положинський, який воює в ЗСУ, розповів про своє бойове хрещення. Музикант зазначив, що окрім бойового на передовій можна набратися і багатьох інших "хрещень". Він має як мінімум "хрещення обстрілами".