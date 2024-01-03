Легендарний Міккі Рурк організував благодійну ініціативу для мешканців Херсона

Міккі планує суттєво допомогти херсонцям

Голлівудський актор Міккі Рурк, який колись заявляв, що хоче бути похованим в Україні, організував благодійну акцію для українців, які постраждали від кривавого агресора. Раніше він звертався до цивілізованого світу із закликом схвалити передачу важкого озброєння для українських воїнів.

Цього разу Міккі вирішив допомогти мешканцям Херсона. Про благодійну ініціативу Рурк розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Бажаю всім щасливого Нового року, особливо всім жителям України. Спостерігаючи за вашими труднощами через мого помічника Діму з Миколаєва, я глибоко зворушений підтримкою One World Aid Alliance Inc. Наша мета — відновити будинки в Херсоні та надати безпеку сім'ям, які переживають ці важкі часи. Ми прагнемо зібрати 1 мільйон доларів, і кожна пожертва наближає нас до цієї мети", — написав він.

"Наша мета — відновити будинки в Херсоні", - наголосив Рурк

Актор, звертаючись до українців, наголосив, що народ України проходить через дуже важкі випробування. Він побажав нашим громадянам всього найкращого у світі.

"Мій асистент, який працює зі мною протягом десяти років, Діма, з України. І я його дуже люблю. Він має 12 членів сім'ї в Україні", — додав Рурк.

Варто сказати, що асистент Міккі Рурка Дмитро Корнійчук нічого не публікує на своїй сторінці в Instagram про війну в Україні та не висловлює закликів допомагати українській армії.

Раніше "Телеграф" писав, що найбільше вразило світових зірок в Україні під час війни. Зірки відвідували Україну попри небезпеку ракетних ударів з боку Росії.