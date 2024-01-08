Зірка "Людей Ікс" вивчив українську та назвав путіна "придурком" (фото)
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Знаменитість залишив дослідникам записку, яку написав українською
Голлівудський актор Лієв Шрайбер, як і багато інших світових знаменитостей, підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Днями він побував на українському криголамі "Ноосфера" та передав екіпажу важливе послання.
На сторінці Національного антарктичного центру у Facebook розповіли, що зірка "Людей Ікс" перебував у круїзі Антарктикою. У районі острова Кінг Джордж звернув увагу на українське судно та одразу спланував зустріч з екіпажем.
Капітан "Ноосфери" Олександр Гришко охоче погодився і зустріч була дуже теплою та атмосферною. Українські дослідники розповіли, що актор висловив свою думку щодо війни в Україні та наголосив, що попри все – держава має розвивати науку та здійснювати антарктичні дослідження.
Знаменитість залишив дослідникам записку, яку написав українською.
"Капітану Гришку та екіпажу "Ноосфери". Дякую за гостинність, але більше за те, що ви так гордо підняли прапор і нагадали світові, наскільки ми сильні разом. Путін – придурок!!!", — йдеться у записці.
Додамо, що Лієв Шрайбер підтримує Україну у боротьбі з російською агресією, бере участь у соціальних та благодійних ініціативах, кілька разів приїжджав до нашої країни.
Раніше "Телеграф" писав, що Шон Пенн висловився про війну в Україні. Американський режисер вважає путіна порожньою особистістю.