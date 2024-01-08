Зірка "Людей Ікс" вивчив українську та назвав путіна "придурком" (фото)

Знаменитість залишив дослідникам записку, яку написав українською

Голлівудський актор Лієв Шрайбер, як і багато інших світових знаменитостей, підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Днями він побував на українському криголамі "Ноосфера" та передав екіпажу важливе послання.

На сторінці Національного антарктичного центру у Facebook розповіли, що зірка "Людей Ікс" перебував у круїзі Антарктикою. У районі острова Кінг Джордж звернув увагу на українське судно та одразу спланував зустріч з екіпажем.

Український криголам "Ноосфера"

Капітан "Ноосфери" Олександр Гришко охоче погодився і зустріч була дуже теплою та атмосферною. Українські дослідники розповіли, що актор висловив свою думку щодо війни в Україні та наголосив, що попри все – держава має розвивати науку та здійснювати антарктичні дослідження.

Лієв Шрайдер поспілкувався із капітаном криголама

"Ноосфера" посеред мерзлоти

Знаменитість залишив дослідникам записку, яку написав українською.

"Путін - придурок", - написав Лієв

"Капітану Гришку та екіпажу "Ноосфери". Дякую за гостинність, але більше за те, що ви так гордо підняли прапор і нагадали світові, наскільки ми сильні разом. Путін – придурок!!!", — йдеться у записці.

Додамо, що Лієв Шрайбер підтримує Україну у боротьбі з російською агресією, бере участь у соціальних та благодійних ініціативах, кілька разів приїжджав до нашої країни.

Раніше "Телеграф" писав, що Шон Пенн висловився про війну в Україні. Американський режисер вважає путіна порожньою особистістю.