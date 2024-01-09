"Був заручником російських наративів": чому зник актор серіалу "Леся+Рома" Дмитро Лаленков і де він зараз

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну актор говорив, що "війна не потрібна нікому"

Український актор Дмитро Лаленков, який зійшов на олімп популярності завдяки серіалу "Леся+Рома", свого часу дуже часто фігурував на телеекранах. Проте в 2008 році після виходу останньої серії комедійного серіалу актор практично зник.

"Телеграф" поцікавився, де зараз перебуває Лаленков, як складається його творча діяльність та що він каже про війну. Українська акторка Ірма Вітовська, яка майстерно зіграла Лесю, наголошувала, що артист, який родом з Луганська, був заручником російської пропаганди.

"Я знаю, яким Діма був на початку. Він мови не знав, для нього історія України, — це було… Він був заручником усіх наративів Росії. Але він став на нашу позицію. Він дуже допомагає, він знає, він відкрив історію", — в одному з інтерв’ю розповідала Ірма Вітовська.

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Після 2014 року пропозицій зніматися в серіалах Лаленков практично не мав. Актор зберігав толерантність і щодо української аудиторії, і щодо російської.

"Я впевнений, що мої дружні та робочі зв'язки миттєво відновилися б, якби було потепління між країнами. Зараз я, на жаль, зі зрозумілих причин маю відмовлятися від пропозицій. Тому що в нас суспільство таке скуйовджене все і постійно шукає ворогів, і ніяк не знайде, кого б з'їсти", — розповідав артист.

Дмитро Лаленков був заручником наративів Росії

Напередодні повномасштабного вторгнення російських окупантів до України Лаленков у соцмережі розмістив світлини українського та російського прапорів та висловився, що, мовляв, війна зараз нікому не потрібна.

Але у лютому 2022 року актор цей пост видалив та почав підтримувати українців, засуджуючи дії росіян.

Зокрема, у соцмережах Лаленков писав про окупований російськими окупантами Донбас, звідки він родом.

"Це моя батьківщина сьогодні. Кожна тварина, що ступила на нашу землю, кожен нелюд, який з усмішкою випустив снаряд по нашій батьківщині, що страждає… Дочекається свого страшного, неймовірного кінця…. І зникне з моторошним криком страху і болю!", — висловлювався Лаленков в Instagram.

Періодично на сторінці в Instagram актор піднімає тему війни. Зокрема, він писав, як почуваються жінки з дітьми, які відчули на собі, що таке війна.

Жінки з дітьми, які знають справжнє обличчя війни

"Дві фотографії – з України та Ізраїлю. Ось так виглядають матері в країні, що живе поруч довбанутим сусідом",- писав актор.

Відомо, що Дмитро Лаленков займався також волонтерською діяльністю, наразі він перебуває в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що Ірма Вітовська здивувала шанувальників зізнанням. Вона є родичкою виконавиці Тіни Кароль.