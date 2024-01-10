"Досить фінансувати Україну": на концерті Moby з'явився провокативний лозунг, але сам музикант виправдовується (фото)

Moby закликав не підтримувати Україну, яка перебуває у війні, але пошкодував через свої заяви

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну світові знаменитості масово підтримали українців, але у декого війна не викликає ніяких емоцій та не спонукає звертатися до світової спільноти із закликами зупинити її. А дехто зі знаменитостей дозволяє собі взагалі робити цинічні заяви.

Так, в мережі повідомили, що гурт Moby на одному зі своїх концертів оскандалився провокативними закликами, говорячи, що потрібно зупинити підтримку України та заморозити фінансування. Музикантові довелось вибачатися перед аудиторією.

Moby здивував заявами

Мовляв, він не перевіряє матеріал колег, які в нього на розігріві.

Moby цинічно заговорив про Україну

До слова, американський виконавець Moby раніше висловлювався про війну. Він наголошував, що не може дібрати слів про війну, яка несе жах та кровопролиття. Також артист критикував експрезидента США Дональда Трампа, який наголошував, що заморожені рахунки Володимира Путіна стануть перепоною для його переобрання на новий термін. Тобто музикант доволі суперечливий у своїх заявах.

Нагадаємо, що Річард Мелвілл Холл, відомий як Moby, є американським музикантом, який працює в різних жанрах. Він є сольним артистом, більшу частину студійних записів здійснює сам, а на концертах Річарда супроводжує його рок-група.

Раніше "Телеграф" писав, що помер зірка легендарного рок-гурту Scorpions Джеймс Коттак. Учасники гурту неодноразово підтримували українців у їхній нерівній боротьбі з божевільним сусідом.