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"Іноагентка" Лазарєва повідомила, коли режим Кремля буде зруйновано

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
Тетяна Лазарєва відкрито засуджує терористичний режим Росії Новина оновлена 11 січня 2024, 11:19
Тетяна Лазарєва відкрито засуджує терористичний режим Росії. Фото instagram.com/lazarevatut/

Лазарєва наголосила, що у світі відбуваються якісні зміни, натомість країна-агресорка не знає таких процесів

Російська акторка Тетяна Лазарєва, яка була тренером шоу "Ліга Сміху", припустила, коли політичний режим Путіна буде зруйновано. З перших днів повномасштабного вторнення знаменитість відкрито заговорила, що дії Росії — це варварство.

В інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій у проєкті "Ремарки" Лазарєва наголосила, що у світі відбуваються зміни, натомість країна-агресорка не хоче цивілізаційного вибору. Люди, які тримають владу в руках, не бачать сенсу у динаміці, прогресі, які здатні поміняти країну, вони навпаки застрягли в совковому минулому, яке їх влаштовує.

"При владі зараз люди старшого віку, які не дуже розуміють, що світ змінився, і не хочуть цього розуміти. Вони тягнуть усе старе з собою та намагаються його насадити всюди і всім. Але це приречено на крах. Нове життя, яке вже проросло, воно не дасть всьому цьому існувати", — наголосила акторка.

Тетяна Лазарєва
Акторка підтримує українців

Тетяна Лазарєва переконана, що РФ поміняється, коли влада вислизне з рук Путіна з його фізичним відходом. Інші люди здатні навести лад та налаштувати країну на прогрес.

"Можливо, він скоро і не піде, але сипатися може почати з будь-якого кутка", — наголосила акторка.Додамо, що Тетяна Лазарєва з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну засуджує дії країни-терористки. За категоричну позицію акторку в РФ, як і інших свідомих артистів, визнали "іноагенткою".

Раніше "Телеграф" писав, що "іноагент" Андрій Макаревич заспівав пісню від імені окупанта та розлютив росіян. Артист виступив проти російського вторгненння в Україну.

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#Росія #Війна #Актриса #Агресія #Лазарєва