День святої Тетяни: яскраві листівки та поетичні привітання

Цього дня прийнято займатися добрими справами та долучатися до благодійності

Цього року українці відзначають важливі церковні свята разом з європейцями, орієнтуючись на новий календар. А в п’ятницю, 12 січня, не забудьте про християнське та народне свято — День Тетяни, яке має ще іншу назву – Бабин кут.

"Телеграф" користується прекрасною нагодою, аби привітати дівчат та жінок, які мають таке красиве ім’я. Вважається, що Тетяни дуже працьовиті та вперті, вони люблять дітей та стають хорошими мамами, а чоловіка шукають надійного.

Традиції в День Тетяни

До речі, свята Тетяна є покровителькою учнів, тож цього дня учням та студентам не варто виносити сміття з дому, бо можна загубити знання.

До святої Тетяни звертаються в щирій молитві, аби вона допомогла в навчанні, та неодмінно дякують за успіхи.

Цього дня прийнято займатися добрими справами, зокрема допомагати нужденним, годувати безпритульних тварин, птахів, долучатися до благодійних справ. Вважається, що все добро повернеться сторицею, а Тетяна виконає побажання.

Наші предки у Тетянин день традиційно пекли коровай, який символізував сонце. Кожен член сім’ї повинен був скуштувати хоча б невеличкий шматочок, щоб накликати на себе щастя.

Поетичні привітання та листівки

Вітання Тетянам

***

Сьогодні твої іменини, Тетянко!

Бажаю в душі лиш веселих пісень,

Щоб ти посміхалася кожного ранку,

Щоб був повен радощів кожен твій день!

Нехай береже тебе янголятко

Від різних невдач та лихої біди!

Бажаю здоров’я, кохання, достатку,

І щоб усі мрії здійснялись завжди!

Тетянам - найкращі побажання

***

З днем Тетяни шлю вітання!

Хай здійсняться всі бажання.

Хай казковим буде вечір,

Хай буде повним щастя глечик.

Бажаю днів не марнувати,

Спішити жити і кохати.

За мрією сміливо йти

І легко досягти мети.

"Щоб ти посміхалася кожного ранку"

***

З Днем Тетяни привітати

Поспішаю я сьогодні,

Усіх благ вам побажати

І здоров’ячка безодню.

Успіхів, достатку, ласки,

Миру, радості, добра,

Світлих днів, немов у казці,

Вірних друзів і тепла!

Тетянам бажаємо сонячних ранків

Тетянам - добра та щастя

***

З днем Тетяни, моя люба,

Від душі тебе вітаю!

Миру, злагоди і щастя,

Таня, я тобі бажаю.

Хай свята веде тихенько

До великої удачі,

Допоможе хай завжди

Вирішить усі задачі.

Раніше "Телеграф" писав, які особливості Новоюліанського календаря. ПЦУ йшла до переходу на новий стиль упродовж останніх п’яти років.