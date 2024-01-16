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Євгенія Емеральд висміяла ексчоловіка через брехливі кадри "з фронту"

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Емеральд досі намагається "вкусити" колишнього Новина оновлена 16 січня 2024, 11:12
Емеральд досі намагається "вкусити" колишнього. Фото instagram.com/emerald.evgeniya/

Емеральд продовжує засуджувати свого колишнього чоловіка, з яким вона побила горшки

Колишня військова Євгенія Емеральд, яка зі скандалом розлучилась із Євгеном Стипанюком, упіймала ексчоловіка на брехні. Справа в тому, що в мережу потрапили кадри, де військовий фігурує на тлі бліндажа.

Жінка пояснила, чому цей ролик є, на її думку, фальшивим. Емеральд наголосила, що має докази, що Стипанюк переважно перебуває в Києві, а не в гарячих точках.

Євген Стипанюк стверджував, що що копає бліндаж у Донецькій області. Емеральд обурилася, мовляв, Стипанюк палиться зовнішнім виглядом, адже дуже охайний як для окопу. Мовляв, на нулі всі ходять у касках, бліндаж спозаранку має бути свіжий та інші деталі говорять про те, що все продумано лише для піару.

Євген Стипанюк
Стипанюк в білому халаті

"Підкажіть йому, щоб він хоча б обличчя брудом намазав, накидав трохи собі землі, щоб виглядало більш натурально. Він сам себе підставляє, мозку немає. Усе зрозуміло. Яке начальство, такі й підлеглі", — висловилася Емеральд.

Євгенія Емеральд
Емеральд вважає, що Стипанюк просто піариться на війні

На думку жінки, Стипанюк безсоромно хайпує на темі війни, а сам живе в комфорті та насолоджується життям.

"Акуратний маскхалат, чистенькі рукавички і шапка. Не дуже схоже на людину, зайняту земляними роботами. Гидко дивитися на персонажа, який втратив залишки совісті і набиває собі ціну на праці і крові інших людей", — резюмувала Емеральд.

Раніше "Телеграф" писав, що артист Віталій Козловський розповів, де служить. З Донбасу співака перевели до однієї з частин Києва.

Теги:
#Війна #Колишні військові #Євгенія Емеральд