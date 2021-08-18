Укр

В детском лагере Одессы вспышка штамма "Дельта", есть госпитализированные

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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В детском лагере Одессы вспышка штамма "Дельта", есть госпитализированные Новость обновлена 18 августа 2021, 16:03
В "Молодой гвардии" усилили меры безопасности против коронавируса

Количество зараженных детей в лагере под Одессой увеличивается.

В детском центре "Молодая гвардия" под Одессой вспышку коронавируса вызвал штамм "Дельта". Его обнаружили в одном из лагерей центра. Количество зараженных COVID-19 увеличилось до 53 человек, среди заболевших — полсотни детей.

Об этом сообщил главный санитарный врач области Виталий Гончаров пишет Новини.LIVE Odesa.

Шестерых заболевших детей госпитализировали с кашлем и температурой. Всего на штамм "Дельта" сделали 33 экспресс-теста и все они показали позитивный результат.

Из трех автономных частей "Молодой гвардии" обнаружили заражение коронавирусом только в одной — лагере "Звездный". В нем жили 494 ребенка и 50 взрослых, их закрыли на двухнедельный карантин. Всех протестировали.

Первых больных в оздоровительном комплексе выявили 12 августа. Всех, кого не госпитализировали, регулярно осматривает врач-инфекционист.

В лагере введены меры повышенной карантинной безопасности. Часть детей смогут покинуть лагерь — перед этим необходимо получить негативный результат теста на коронавирус.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за специфики штамма "Дельта" коронавирусной инфекции вакцинация не поможет для создания коллективного иммунитета.

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