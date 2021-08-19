Коронавирус покинул чат: открытие магазина H&M в Одессе вызвало давку (видео)

В Одессе открыли магазин H&M и люди забыли о коронавирусе, чтобы попасть на скидки.

В Одессе в четверг, 19 августа, открылся первый магазин сети шведского бренда одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) - из-за этого в ТРЦ "Ривьера" собралось огромное количество людей, надеясь получить подарочные сертификаты и скидки. Кроме того, многие ходили по магазину без защитных масок, забыв о коронавирусе.

Об этом 19 августа сообщает Telegram-канал "Новости Одесса".

В сети появилось видео, как в день открытия H&M выглядел одесский ТРЦ.

Как пишут в СМИ, открытие назначили на 10 утра, но люди пришли в очередь уже в 9. Все из-за того, что когда открывался первый магазин H&M в Украине, то первый покупатель получил подарочный сертификат на 10 тысяч гривен, а последующей тысяче людей дали по 200 грн.

Поэтому одесситы устроили ажиотаж в ТРЦ, но все, что получили — скидки до 50 процентов на определенные позиции.

В сети негативно отреагировали на такие массовые скопления людей, ведь коронавирус до сир пор не покидает страну.

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