Укр

Более чем вдвое выросло количество заболевших коронавирусом за сутки в Украине

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Проверено Д. Ищенко
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Автор
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Более чем вдвое выросло количество заболевших коронавирусом за сутки в Украине Новость обновлена 26 августа 2021, 08:42
Количество больных COVID-19 продолжает расти.

В лидерах по количеству заболевших остается столица.

Количество новых случаев коронавируса в Украине за минувшие сутки существенно выросло. Так, по сравнению с 24 августа, когда зафиксировали 727 случаев COVID-19, за среду, 25 августа, выявлен 1581 случай заражения.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

Среди заболевших коронавирусом 104 ребенка и 38 медработников.

За минувшие сутки:

  • госпитализированы — 464 человека
  • летальных случаев — 45
  • выздоровели — 1269 человек.

Всего сделано тестов на коронавирус 52 427, среди них методом ПЦР — 23 120.

Наибольшее количество случаев выявили в Киеве — 264 заражения. Также высокий уровень заболеваемости за сутки зафиксирован в Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

Наименьшее количество новых больных коронавирусом медики отмечают в Кировоградской (13) и Волынской (16) областях.

Всего за время пандемии коронавирусом заразились в Украине 2 278 171 человек.

Ранее "Телеграф" писал, что в мире продолжается вакцинационная кампания против коронавируса — изучают возможность введения третьей дозы. В Израиле провели испытания.

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