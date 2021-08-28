Украина более не будет закупать индийские вакцины от коронавируса

Из 11,5 миллионов заказанных доз вакцин в Украину поставили лишь 500 тысяч.

Минздрав Украины отказался от закупок вакцин от коронавируса у Индии и работает над разрывом существующих контрактов.

Об этом заявил глава ведомства Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.

Речь идет о контракте с Serum Institute India (SII) на закупку 1,5 миллиона доз вакцин AstraZeneca (носящих название CoviShield) и 10 миллионов препарата Novavax.

Ляшко отметил, что из всего объема средств от COVID-19 в Украину из Индии были поставлены лишь 500 тысяч доз CoviShield.

Что касается вакцины Novavax, то Украина внесла предоплату на 2 миллиона доз, однако теперь средства скорее всего вернут. Само средство не было зарегистрировано нигде, но даже если до конца года ВОЗ одобрит его для экстренного применения, то все равно, предполагает Ляшко, очень мало людей захотят ним прививаться.

Ситуация с коронавирусом в Индии резко ухудшилась после того, как в апреле около миллиона человек приняли участие в религиозных мероприятиях и искупались в реке Ганг.

После этого в стране начали фиксировать до 350 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки. Кроме того резко подскочила и смертность, из-за чего сжигание тел покойников организовывали прямо в городских парках.

Более бедные слои населения, которые не могли обеспечить достойных похорон, просто сбрасывали тела в реку.

Масла в огонь подлило появление там более опасного коронавируса штамма Дельта. Это привело к тому, что власти страны ввели запрет на экспорт вакцин из Индии до тех пор, пока ситуация с болезнью не станет более контролируемой.