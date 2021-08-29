Закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам, – Мониторинговая миссия ООН по правам человека

В ООН возмутились решением Зеленского о закрытии некоторых телеканалов

Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявляет, что решение закрыть телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам. Об этом говорится в сообщении Мониторинговой миссии.

"Такие меры, как цензура вещания, по причинам, выходящим за рамки статьи 20 (2) Международного пакта о гражданских и политических правах, не только несовместимы с международным правом прав человека, но также способствуют усилению неправильных представлений, порождающих страх и укореняющих общественное недоверие к институтам", — сказано в сообщении.

Отмечается, что СМИ играют решающую роль в любой демократии, и ее способность функционировать не должна чрезмерно ограничиваться, а журналисты не должны подвергаться наказанию за осуществление законной деятельности.

В соответствии с международными стандартами прав человека ненасильственная критика государства или его политики не может служить основанием для ограничения свободы выражения мнения.

Кроме этого, отмечается, что процедура, используемая для ограничения выражения, приказы о блокировке должны соответствовать всем процедурным гарантиям, изложенным в международном праве.

"С озабоченностью отмечается, что решение об ограничении права информации не принималось независимым и беспристрастным органом. Миссия обеспокоена тем, что решение, похоже, не дает четких указаний на угрозы в программах трех телеканалов. Хотелось бы напомнить, что использование соображений национальной безопасности и борьбы с терроризмом в качестве оправдания ограничения права на свободу выражения мнения без соблюдения строгого порога, установленного статьей 19 (3) МПГПП, несовместимо с обязательствами Украины", — сказано в документе.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.