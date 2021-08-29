Американцы передали Украине почти 190 тысяч доз вакцины Pfizer: партия уже прибыла (фото)

Благодаря COVAX в Украину поставили уже почти 4 млн 326 тыс. доз вакцин разных производителей.

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в воскресенье, 29 августа, транспортировал в Украину 188 370 доз вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса. Их предоставило стране правительство Соединенных штатов Америки.

Об этом 29 августа сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

Вакцину доставили в Украину из США благодаря инициативе COVAX, работа которой направлена на обеспечение всем странам мира доступа к безопасным и эффективным вакцинам от COVID-19.

Кроме доз препарата в Украину также привезли растворители, необходимые для разведения вакцины.

В Украину поставили большую партию доз вакцины Pfizer-BioNTech

Как сообщают в украинском Министерстве здравоохранения, свежую партию препаратов будут использовать в центрах массовой вакцинации, а также для организованных коллективов.

ЮНИСЕФ транспортировали в Украину вакцину

Поставки в рамках COVAX в дальнейшем будут продолжаться. Как пишут в ЮНИСЕФ, к концу 2021 года в Украину транспортируют достаточное количество вакцины от разных производителей, что даст возможность сделать прививки до 20% населения.

Поставки вакцины в рамках COVAX

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко поблагодарил правительство США и партнерам страны за помощь в борьбе с коронавирусом. Также он призвал граждан как можно скорее сделать прививку — сейчас это доступно для всех украинцев.

На фото 188 370 доз вакцины Pfizer-BioNTech

"Вакцины — один из лучших средств, которые мы имеем для борьбы с этой пандемией ", — заявила поверенный в делах США Кристина Квин.

Еще в июле 2021 года ЮНИСЕФ доставил Украине более 2 млн доз вакцины Moderna, предоставленных правительством США через COVAX. В общем, благодаря COVAX Украина получила почти 4 млн 326 тыс. доз вакцин разных производителей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 1 августа в Израиле утилизировали 80 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech, потому что истек срок годности препаратов. Стоимость испорченных вакцин достигает 1,8 миллиона долларов.

Напоминаем, что по мнению американских ученых третья вакцина против коронавируса от Pfizer/BioNTech поможет защититься от штамма "Дельта" лучше, чем всего две дозы.