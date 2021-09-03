Укр

На грани - какие области Украины могут оказаться в "желтой зоне"

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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В сентябре количество больных коронавирусом растет каждый день. Новость обновлена 03 сентября 2021, 14:38
В сентябре количество больных коронавирусом растет каждый день.

На 3 сентября вся территория Украины относится к "зеленой зоне".

В Украине растет количество заболевших коронавирусом, а также показатели госпитализации больных. Два дня подряд — первого и второго сентября две области Украины — Луганская и Одесская превышают максимальное значение.

Об этом свидетельствует статистика Министерства здравоохранения.

В этих областях динамика уровня госпитализаций выросла за рамки 50% "зеленой зоны" — первого сентября в Луганской области показатель составил 75,8%, в Одесской — 70,2%. Второго сентября ситуация стабилизировалась, но количество госпитализаций все равно растет — 51,4% и 53,7% соответственно.

Негативную динамику показывают еще две области — Херсонская и Львовская. Там количество больных коронавирусом, попавших в больницу превышало норму в 50% первого сентября.

Отметим, что решение о переводе региона из "зеленой зоны" в "желтую" принимается раз в неделю Государственной комиссией на основе показателей за предыдущие семь дней.

Ранее "Телеграф" писал, что в Европу пришел новый штамм коронавируса — ему еще не успели дать "привычное" имя.

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