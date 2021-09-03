Медведчук о незаконном решении суда о продлении меры пресечения: Власть занимается самопиаром и ведет борьбу за уничтожение оппозиции

Медведчук заявил, что власть Украины занимается уничтожением оппозиции.

Действующая украинская власть занимается самопиаром и ведет борьбу за уничтожение в стране оппозиции. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук во время брифинга после заседания Печерского райсуда Киева, который сегодня продлил ему меру пресечения в виде домашнего ареста еще на два месяца. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Задачи, которые стоят перед властью, перед правоохранительной системой — это пиар-задачи по прославлению себя любимых и получению политических дивидендов от того, что идет активная борьба по незаконному уголовному преследованию, идет борьба по уничтожению оппозиции. Но я хочу сказать: у них это не получится", — отметил политик.

При этом Медведчук добавил, что дело против него было сфальсифицировано спецслужбами с самого начала, а завершение следствия Офисом генпрокурора приурочено ко Дню независимости.

"Начиналось оно с того, что дело было сфальсифицировано Службой безопасности Украины, незаконно, незаконно потому, что СБУ и ее следователи не имели права расследовать это дело. Потом оно было передано в ДБР, потом прокуратура "слиповала" документы, которые направлены сюда и завершение досудебного следствия было приурочено как раз к Дню Независимости. Генеральный прокурор отчитался, что следствие завершено, открыты материалы для ознакомления защите и подозреваемым, и тем самым продекларировала в лучших советских традициях окончание и завершение следствия", — уточнил политик.

Нынешнее же решение Печерского райсуда Киева, по словам Медведчука, также является незаконным.

Сегодня, 2 сентября, Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.