Медведчук о незаконном решении суда о продлении меры пресечения: Все понимают, что угрожают судьям и судебной системе

Медведчук прокомментировал решение суда о продлении его домашнего ареста.

Судя по тому, что суд незаконно принял решение о продлении домашнего ареста председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, а также по тому, что сегодня происходит с судами, все понимают, что есть угроза судьям и судебной системе.

Об этом заявил Виктор Медведчук после заседания Печерского райсуда Киева в среду, 2 сентября. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Вы помните, что происходит с окружным административным судом, подан законопроект о роспуске этого суда. Вы помните, что делали с Конституционным судом, когда сначала подали законопроект по поводу прекращения полномочий судей Конституционного суда, потом под воздействием международных организаций отказались от этой преступной идеи, уволили членов Конституционного суда, уволили незаконно председателей Конституционного суда. Ну, как вы думаете, в такой ситуации в стране, когда осуществляется такое давление на независимую ветвь власти, на судебную власть в лице высших судебных органов, Конституционный суд, целый суд окружной административный киевский, как, вы думаете, должны поступать судьи? Вот они поступают таким образом. То есть, то, что сегодня выстраивается в стране диктатура, то, что идут массовые злоупотребления и преступные действия со стороны власти, это лишнее подтверждение, в том числе, и то, что происходило здесь", — отметил Виктор Медведчук.

По словам опоозиционного политика, сегодня в Украине оказывается внутреннее влияние на суды через админресурс по указке президента Владимира Зеленского, "правоохранительной системы, которые таким образом борются с оппозицией".

"Вот в данном случае уголовное преследование является незаконным, и я уже об этом неоднократно говорил. И если вы присутствовали во время судебного заседания, вы видели, что перед тем, как суд удалился в совещательную комнату, были исследованы восемь томов, которые переданы и приобщены к ходатайству об избрании и продолжении меры пресечения в виде домашнего ареста. И если обратили внимание, то среди этих доказательств, заключения экспертизы, протоколов нет доказательств, которые могли бы быть доступны в свете уголовно-процессуального законодательства. Это или информация с интернет-сайтов, или то, что сегодня органы обвинения сфальсифицировали, сфабриковали в результате незаконного привлечения меня, моего коллеги, народного депутата Тараса Козака к уголовной ответственности. И эта линия поведения продолжается, продолжается она активно, команды поступают на сегодняшний день от администрации президента, и поэтому суды действуют таким образом. Осуждать ли за это суд? Ну, я как юрист с огромным опытом понимаю, что вряд ли надо это делать, потому что надо понимать, что сегодня угрожает им, что сегодня угрожает в целом судебной власти", — подытожил Виктор Медведчук.

Напомним, в среду, 2 сентября, Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.