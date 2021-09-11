Еще больше больных и госпитализированных с коронавирусом: статистика COVID-19 в Украине на 11 сентября
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За сутки в Украине выявили еще больше зараженных коронавирусом, число госпитализированных также растет
За сутки пятницы, 10 сентября, в Украине зафиксировано 3869 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что превышает показатель предыдущего дня более чем на 250.
Об этом в субботу, 11 сентября, утром сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
По данным украинских медиков, из выявленных заболевших 387 детей и 76 медработников.
Также за минувшие сутки в Украине:
- госпитализировано — 1102 человека (за предыдущие сутки было 1056);
- летальных исходов — 69 (сутками ранее было 76);
- выздоровели — 1738 человек (против 1 310 за предыдущие сутки).
- протестировано за минувшие сутки методом ПЦР — 33 162 лица, методом ИФА — 7879 человек, экспресс-тестами — 24 364 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (379), в г.Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 314 423 лица;
- выздоровели — 2 220 611 человек;
- летальных исходов — 54 320;
- проведено ПЦР-тестов — 12 250 193.
Также в Минздраве отрапортовали о рекордном для страны уровне вакцинации от коронавируса за сутки: 183 527 человек вакцинировано против COVID-19 за 10 сентября.
Одну дозу получили 71 388 человек, были полностью иммунизированы (получили 2 дозы вакцины) — 112 139 человек.
В течение суток работали:
- 994 мобильные бригады,
- 2959 пунктов прививки;
- 347 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании вакцинировано 5 860 642 человека, из них получили одну дозу — 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 4 730 712 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего сделано 10 591 352 прививки.
Как сообщалось, Украину с понедельника, 13 сентября, могут вернуть в "желтую зону" угрозы распространения COVID-19.
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