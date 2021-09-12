Итоги дня 12 сентября: смерть судьи Печерского суда, обострение на Донбассе, ЛГБТ-марш в Харькове
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Вечерний дайджест главных новостей 12 сентября.
Коронавирус в Украине
За сутки субботы, 11 сентября, в Украине зафиксировано 2196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что более чем на полторы тысячи меньше, чем днем ранее.
На Донбассе за выходные погибли трое военнослужащих ВСУ
На линии фронта наблюдается заметное увеличение числа обстрелов со стороны оккупантов. Так в воскресенье, 12 сентября, на Донбассе погиб третий за выходные украинский военнослужащий.
Под Киевом нашли труп судьи Печерского райсуда Писанца
В селе Погребы Киевской обнаружили труп судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца.
Служитель Фемиды распивал со своими товарищами алкоголь, после чего подрался с одним из них, споткнулся об вазу, упал и умер.
Смерть судьи Печерского райсуда Киева квалифицировали как "умышленное убийство" (ч.1 ст.115 УК Украины) и начали уголовное производство под руководством Киевской областной прокуратуры.
В Харькове прошел марш представителей ЛГБТ
В Харькове в воскресенье, 12 сентября, члены ЛГБТ сообщества провели марш с призывом остановить дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, а также обеспечить защиту меньшинств.
Белфорт избил Холифилда
В ночь на воскресенье, 12 сентября, в американском Голливуде состоялся вечер бокса, в главном событии которого на ринг вышли бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд и экс-чемпион UFC Витор Белфорт.
Астафьева оголила грудь перед камерой
Секс-символ украинского шоу-бизнеса, певица и актриса Даша Астафьева продолжает соблазнять подписчиков пикантными кадрами.
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