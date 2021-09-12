Укр

Итоги дня 12 сентября: смерть судьи Печерского суда, обострение на Донбассе, ЛГБТ-марш в Харькове

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Главные события дня Новость обновлена 12 сентября 2021, 20:27
Главные события дня

Вечерний дайджест главных новостей 12 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

За сутки субботы, 11 сентября, в Украине зафиксировано 2196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что более чем на полторы тысячи меньше, чем днем ранее.

На Донбассе за выходные погибли трое военнослужащих ВСУ

ВСУ
ВСУ

На линии фронта наблюдается заметное увеличение числа обстрелов со стороны оккупантов. Так в воскресенье, 12 сентября, на Донбассе погиб третий за выходные украинский военнослужащий.

Под Киевом нашли труп судьи Печерского райсуда Писанца

Виталий Писанец
Виталий Писанец

В селе Погребы Киевской обнаружили труп судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца.

Служитель Фемиды распивал со своими товарищами алкоголь, после чего подрался с одним из них, споткнулся об вазу, упал и умер.

Смерть судьи Печерского райсуда Киева квалифицировали как "умышленное убийство" (ч.1 ст.115 УК Украины) и начали уголовное производство под руководством Киевской областной прокуратуры.

В Харькове прошел марш представителей ЛГБТ

ЛГБТ-марш в Харькове
ЛГБТ-марш в Харькове

В Харькове в воскресенье, 12 сентября, члены ЛГБТ сообщества провели марш с призывом остановить дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, а также обеспечить защиту меньшинств.

Белфорт избил Холифилда

Холифильд и Белфорт
Холифильд и Белфорт

В ночь на воскресенье, 12 сентября, в американском Голливуде состоялся вечер бокса, в главном событии которого на ринг вышли бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд и экс-чемпион UFC Витор Белфорт.

Астафьева оголила грудь перед камерой

Даша Астафьева
Даша Астафьева

Секс-символ украинского шоу-бизнеса, певица и актриса Даша Астафьева продолжает соблазнять подписчиков пикантными кадрами.

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