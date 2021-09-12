Главные события недели: обострение на Донбассе, COVID-19 в Украине, смерть Бельмондо

Традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

За сутки субботы, 11 сентября, в Украине зафиксировано 2196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что более чем на полторы тысячи меньше, чем днем ранее.

Талибы захватили последнюю провинцию в Афганистане

"Талибан"

Боевики "Талибана", которые еще 15 августа захватили власть в Афганистане, взяли под свой контроль провинцию Панджшер — последнюю территорию, которая держала оборону.

Рада поддержала законопроект о виртуальных активах

Bitcoin

Спустя два года после первой инициативы в Верховной Раде Украины поддержали законопроект по цифровым активам. Решение о необходимости госконтроля и вывода криптовалюты из "серой зоны" приняли 276 депутатов.

Важного российского чиновника убило на учениях

Евгений Зиничев

В российском Норильске, где проходили учения в Арктической зоне, 8 сентября трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев, который пытался спасти человека.

Вторым погибшим в Арктике оказался известный в РФ режиссер и оператор Александр Мельник - обладатель премии "Ника" и член гильдии кинорежиссеров России, создатель фильмов "Новая Земля", "Территория" и многих других.

Начались учения "Запад-2021"

Учения РФ и Беларуси стартовали 10 сентября

На территории соседних с Украиной государств начались масштабные военно-оборонительные учения "Запад — 2021". Около 200 тысяч военных России и Беларуси примут в них участие. Подобные учения проводят раз в четыре года. Эксперты оценили учения как демонстрацию силы со стороны РФ.

На Донбассе за выходные погибли трое военнослужащих ВСУ

ВСУ

На линии фронта наблюдается заметное увеличение числа обстрелов со стороны оккупантов. Так в воскресенье, 12 сентября, на Донбассе погиб третий за выходные украинский военнослужащий.

Под Киевом нашли труп судьи Печерского райсуда Писанца

Виталий Писанец

В селе Погребы Киевской обнаружили труп судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца.

Служитель Фемиды распивал со своими товарищами алкоголь, после чего подрался с одним из них, споткнулся об вазу, упал и умер.

Смерть судьи Печерского райсуда Киева квалифицировали как "умышленное убийство" (ч.1 ст.115 УК Украины) и начали уголовное производство под руководством Киевской областной прокуратуры.

Очередной скандал с Ярославой Магучих

Мария Ласицкене обняла Ярославу Магучих в Цюрихе

После скандальных фото на Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вновь была замечена на фото, где ее обняла россиянка Мария Ласицкене. Там девушки закрывали легкоатлетический сезон, после чего сделали общее фото с другими соперницами. Как оказалось фото было сделано по просьбе польской прыгуньи в высоту Камилы Лицвинко, которая завершила карьеру.

Во Франции простились с Жан-Полем Бельмондо

Во Франции простились с Жан-Полем Бельмондо

В парижском Доме инвалидов в четверг, 9 сентября, состоялась церемония прощания с легендарным актёром Жан-Полем Бельмондо, умершим 6 сентября на 89-м году жизни. Его проводили со всеми национальными почестями под музыку из фильма "Профессионал".

Умер постановщик концертов Аллы Пугачевой родом из Киева

Борис Краснов

Сценограф и постановщик номеров российской певицы Аллы Пугачевой Борис Краснов умер в возрасте 60 лет.

Скандал вокруг Владимира Талашко разгорелся с новой силой

Владимир Талашко

Маркетолог Мария Матрос рассказала "Суспільному", что Талашко изнасиловал ее, когда ей было 17 лет.