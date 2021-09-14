Укр

Смертность от коронавируса в Украине выросла до показателей начала лета - данные на 14 сентября

Автор
Г. Михайлова
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Среди инфицированных в Украине за сутки - более полусотни медиков. Новость обновлена 14 сентября 2021, 08:42
Среди инфицированных в Украине за сутки - более полусотни медиков.

За понедельник на коронавирус протестировали более 62,7 тысяч раз.

Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило показатель предыдущих суток более чем вдвое. За понедельник COVID-19 выявили у 3332 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди заболевших 364 ребенка и 58 медработников. Также в Украине за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 718 человек
  • летальных случаев — 97
  • выздоровели — 1404.

Подобный уровень смертности от COVID-19 в Украине ранее фиксировали более трех месяцев назад — 10 июня 2021 года. Об этом свидетельствует статистика СНБО.

Статистика коронавируса в Украине в динамике
Статистика коронавируса в Украине в динамике

Лидером по заболеваемости ковидом остается столица — выявили 412 случаев за понедельник. Среди регионов наиболее пострадавших от коронавируса — Харьковская (260), Львовская (241), Одесская (232) и Луганская (214) области.

Наименьшее количество новых заражений медики фиксируют в Кировоградской (14) и Закарпатской (44) областях.

Больше всего жизней коронавирус унес в Киеве и Львовской области — по 10 человек соответственно.

Всего за время пандемии в Украине заболели 2 млн 321 тыс 156 и умерли 54 тыс 457 человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в стране введут два типа ковид-сертификатов — "зеленые" и "желтые". Они будут давать их владельцам разные права на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

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