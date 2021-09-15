Украина меняет правила въезда для иностранцев: что надо знать
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В ГПСУ рассказали о новых правилах въезда в Украину.
На фоне новостей о скором возвращении в Украину "желтой зоны" карантина, а также изменений в порядке выдачи сертификатов вакцинации, Госпогранслужба объявила о порядке въезда иностранцев в страну.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Отмечается, что от прохождения самоизоляции и тестирования будут освобождены те иностранцы, которые находятся в Украине транзитом и имеют документы, подтверждающие их выезд из страны в течение 48 часов.
Если же человек прибывает в страну на срок дольше двух суток, то ему для этого придется предоставить один из следующих документов:
- документ подтверждающий факт вакцинации средством, одобренным ВОЗ для экстренного применения
- негативный экспресс- или ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов до въезда в Украину;
- документ свидетельствующий о выздоровлении от COVID-19;
Эти требования не распространяются на детей возрастом до 12 лет.
Не вакцинированным иностранцам разрешен въезд в Украину только при наличии негативного теста. Кроме того им придется установить приложение "Вдома" и проходить самоизоляцию вне зависимости от срока пребывания в стране.
Необходимости проходить самоизоляцию можно избежать, если в течение 72 часов после прибытия получить отрицательный тест на COVID-19.
Как сообщалось ранее, Украина по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом возвращается к показателям мая. За прошедшие сутки в стране было обнаружено 4640 новых заразившихся.
Вместе с тем глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что украинцы смогут избежать возвращения жесткого локдауна при условии массовой вакцинации.
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