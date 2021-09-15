Украина меняет правила въезда для иностранцев: что надо знать

В ГПСУ рассказали о новых правилах въезда в Украину.

На фоне новостей о скором возвращении в Украину "желтой зоны" карантина, а также изменений в порядке выдачи сертификатов вакцинации, Госпогранслужба объявила о порядке въезда иностранцев в страну.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что от прохождения самоизоляции и тестирования будут освобождены те иностранцы, которые находятся в Украине транзитом и имеют документы, подтверждающие их выезд из страны в течение 48 часов.

Если же человек прибывает в страну на срок дольше двух суток, то ему для этого придется предоставить один из следующих документов:

документ подтверждающий факт вакцинации средством, одобренным ВОЗ для экстренного применения

негативный экспресс- или ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов до въезда в Украину;

документ свидетельствующий о выздоровлении от COVID-19;

Эти требования не распространяются на детей возрастом до 12 лет.

Не вакцинированным иностранцам разрешен въезд в Украину только при наличии негативного теста. Кроме того им придется установить приложение "Вдома" и проходить самоизоляцию вне зависимости от срока пребывания в стране.

Необходимости проходить самоизоляцию можно избежать, если в течение 72 часов после прибытия получить отрицательный тест на COVID-19.

Как сообщалось ранее, Украина по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом возвращается к показателям мая. За прошедшие сутки в стране было обнаружено 4640 новых заразившихся.

Вместе с тем глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что украинцы смогут избежать возвращения жесткого локдауна при условии массовой вакцинации.