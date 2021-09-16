В Украине усилят ответственность за подделку COVID-сертификатов

В Минздраве отметили, что подделка документов представляет угрозу для граждан

В Украине на фоне роста числа новых случаев коронавируса участились случаи как подделки ПЦР-тестов, так и выдачи фейковых сертификатов о вакцинации и справок о противопоказаниях к прививкам. Ответственность за подделку COVID-документов усилят.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.

Отмечается, что люди с фальшивыми документами являются угрозой для здоровья и жизни других граждан, ведь, пользуясь поддельной справкой, они могут заразить коронавирусом пожилого человека, беременную женщину, или онкобольного, для которых последствия болезни могут быть крайне тяжелыми.

В связи с этим идет подготовка законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кроме того, Минздрав вместе с Нацполицией и СБУ усиленно работает над выявлением поддельных документов о вакцинации. Правоохранители просят граждан сообщать о случаях продажи фейковых документов в полицию.

Напомним, что за подделку медицинских документов предусмотрена ответственность по статье 358 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штрафы до 17 тысяч гривен, арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Харькове раздавали негативные ПЦР-тесты инфицированным туристам — злоумышленники вносили недостоверную информацию в приложение "Дома", которое устанавливают по возвращении в Украину из заграницы.