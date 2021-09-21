Укр

В Украину пришла новая партия китайской вакцины: сколько людей ее получат

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
88
За минувшие сутки вакцинировались 108 736 человек. Новость обновлена 21 сентября 2021, 11:51
За минувшие сутки вакцинировались 108 736 человек.

CoronaVac колят с интервалом в 14-28 дней.

Украинские чиновники отчитались о получении 159 тысяч доз вакцины CoronaVac по программе ООН COVAX. Инактивированная вакцина от коронавируса китайского производства относится к наиболее часто используемым вакцинам в Украине.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения. 

КороноВак вводят два раза для полного курса иммунизации, таким образом полученных бесплатных доз хватит для 79,5 тысячи человек.

По оценкам чиновников, до конца 2021 года удастся вакцинировать бесплатными препаратами до 20% украинцев, в том числе и вакцинами от COVAX.

Министр здравоохранения отметил, что лишь 2% украинцев, которые заболевают коронавирусом и нуждаются в больничном лечении — вакцинированные.

Всего за время вакцинационной кампании в Украине от ООН (ЮНИСЕФ) страна получила чуть менее 4,5 млн доз вакцины разных фирм-производителей.

Ранее "Телеграф" писал, что у разных препаратов для вакцинации разные противопоказания, так китайской вакциной нельзя прививать кормящих матерей, а беременным разрешен только один вид.

Теги:
#Вакцина #Коронавирус #Covid-19 #CoronaVac
Федор Крашенинников. Фото: facebook.com/fyodor.krasheninikov
Интервью
"У Путина есть только одна идеология – сохранение власти": российский оппозиционер
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Федор Крашенинников. Фото: facebook.com/fyodor.krasheninikov
"У Путина есть только одна идеология – сохранение власти": российский оппозиционер
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Игра против Зеленского - на руку Разумкову, но есть опасность: светит ли спикеру Рады скорая отставка?
Дата публикации
Категория
Карантин в Украине усилят с 23 сентября
"Желтая" зона откладывается: в Минздраве рассказали, когда карантин в Украине усилят
Дата публикации
Категория
Пермский стрелок перед массовой расправой в вузе
Убил юных студентов и известного врача: появились фото всех жертв пермского стрелка
Дата публикации
Категория
Александр Усик
Прогноз на бой Усик - Джошуа: все может завершиться одним ударом