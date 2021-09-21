В Украину пришла новая партия китайской вакцины: сколько людей ее получат

CoronaVac колят с интервалом в 14-28 дней.

Украинские чиновники отчитались о получении 159 тысяч доз вакцины CoronaVac по программе ООН COVAX. Инактивированная вакцина от коронавируса китайского производства относится к наиболее часто используемым вакцинам в Украине.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

КороноВак вводят два раза для полного курса иммунизации, таким образом полученных бесплатных доз хватит для 79,5 тысячи человек.

По оценкам чиновников, до конца 2021 года удастся вакцинировать бесплатными препаратами до 20% украинцев, в том числе и вакцинами от COVAX.

Министр здравоохранения отметил, что лишь 2% украинцев, которые заболевают коронавирусом и нуждаются в больничном лечении — вакцинированные.

Всего за время вакцинационной кампании в Украине от ООН (ЮНИСЕФ) страна получила чуть менее 4,5 млн доз вакцины разных фирм-производителей.

Ранее "Телеграф" писал, что у разных препаратов для вакцинации разные противопоказания, так китайской вакциной нельзя прививать кормящих матерей, а беременным разрешен только один вид.