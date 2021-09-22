Количество заболевших и госпитализированных с COVID-19 стремительно растет

Общее количество заболевших за время пандемии превышает 2,36 млн человек.

В Украине растет количество новых случаев коронавируса. В среду статистика показала 6754 инфицирования COVID-19. Накануне фиксировали на более чем 1,5 тысячи меньше. Среди заболевших — 625 детей и 125 медработников.

Об этом сообщает Минздрав.

Количество госпитализированных превысило две тысячи человек, за минувшие сутки в больницу из-за коронавируса попали 2 175 пациентов. Зафиксированы 105 летальных случаев, выздоровели — 2095 человек.

Лидером по количеству заболевших снова стала Харьковская область. Там медики за сутки вторника выявили 774 случая COVID-19. Также в ТОПе — Днепропетровская (556), Донецкая (460), Киев (456), Львовская (449) и Одесская (442) области.

Меньше всего новых случаев коронавирусной инфекции в Черниговской (33), Кировоградской (45) и Закарпатской (49) областях.

Напомним, с 23 сентября в Украине начинают действовать правила "желтой зоны". Это повлияет на работу заведений культуры, спортивных залов и образовательный процесс.

Ранее "Телеграф" писал, что новый всплеск коронавируса может помочь взять под контроль коллективный иммунитет. Как утверждают врачи — коронавирусом могли переболеть половина украинцев.