Итоги дня 22 сентября: стрельба в Киеве и Черкассах, новые решения Кабмина по COVID-19, увольнение Лещенко из "УЗ"

Вечерний дайджест главных событий 22 сентября

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине растет количество новых случаев коронавируса. В среду статистика показала 6754 инфицирования COVID-19.

Кроме того, в Минздраве обновили список карантинных правил, среди которых обязательная вакцинация педагогов и представителей некоторых других профессий. А также закрытие части учебных заведений на карантин.

Сергея Шефира пытались убить

Покушение на Сергея Шефира

Вблизи села Лесники под Киевом неизвестные совершили покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Стрелку удалось ранить его водителя Александра Иванько, сам же Шефир остался цел и невредим.

Следствие предварительно установило, что в машину стреляли из леса. Водителю удалось доехать до людного места — парковки супермаркета АТБ и уже туда вызвали помощь.

Лещенко уволили из "Укрзализныци"

Сергей Лещенко

В составе наблюдательного совета "Укрзализныци" произошли изменения. В частности должность потерял журналист Сергей Лещенко.

В Черкассах застрелили бизнесмена

Убийство бизнесмена в Черкассах

В Черкассах в центре города ранили бизнесмена. Стрельба произошла на улице Байды Вишневецкого. Его госпитализировали в 3-ю городскую больницу. Несмотря на усилия медиков, мужчина не выжил.

Автомобиль нападавшего был позже найден сгоревшим.

Рада признала Госдуму РФ нелегитимной

Верховная Рада

Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания в среду, 22 сентября, приняла проект постановления о непризнании выборов в Госдуму в России.

Лишь один народный избранник проголосовал "против". Ним оказался бывший нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко.

На Ариану Гранде совершили нападение

Ариана Гранде

Известная американская певица Ариана Гранде уже около 7 месяцев страдает от преследования и угроз со стороны 23-летнего парня Аарона Брауна.