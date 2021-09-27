Летальных случаев стало больше: суточная статистика коронавируса в Украине

В числе больных за минувшие сутки оказались 286 детей

В Украине по состоянию на утро понедельника, 27 сентября, зафиксировали 3007 новых случаев коронавируса, что по сравнению с предыдущими данными значительно меньше, однако другие показатели — уровень госпитализаций, летальных случаев — продолжают держаться на очень высоком уровне.

Об этом этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Суточная заболеваемость коронавирусом, если сравнивать с данными за воскресенье, снизилась почти на полторы тысячи случаев, однако при этом были госпитализированы 1487 человек. То есть почти половина суточного количества новых больных. Кроме того, 94 пациенты за минувшие сутки умерли, что почти на треть больше, чем днем ранее. Выздоровели за сутки 952 человека.

В региональном разрезе наибольший прирост больных зафиксировали в Днепропетровской области (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

Также в числе больных за минувшие сутки оказались 286 детей и 32 медработника.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 395 404 человека;

выздоровели — 2 245 144 человека;

летальных исходов — 55 720;

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