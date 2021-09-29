В Украине в 2,5 раза выросло количество госпитализаций с COVID-19

За минувшие сутки сделали 92 829 тестов на коронавирус.

В Украине за вторник выявили 9666 новых случая коронавируса. Это на 3114 инфицирований больше чем накануне. Среди заболевших 204 медработника и 953 ребенка.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Также более чем вдвое выросло количество госпитализированных людей. Согласно статистическим данным:

госпитализированы — 2855 человек (накануне 1128)

летальных случаев — 217 (накануне 143)

выздоровели — 3281 человек (накануне 2927).

В лидерах по заболеваемости снова Харьковская область — одна из тех, которые назвали наиболее "перспективными" для вхождения в "красную зону" в ближайшее время. На Харьковщине зафиксировали 976 новых случая коронавируса. Среди лидеров также Днепропетровская (787), Донецкая (699), Одесская (662) и Запорожская (592) области.

Наименьшее количество новых случаев COVID-19 в Кировоградской (51) и Черниговской (71) областях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США проходит регистрацию применение одной из вакцин от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Что же касается лечения ковида, то уже три перспективных препарата находятся на стадии клинических испытаний.