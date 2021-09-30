Укр

В полиции рассказали, как будут проверять вакцинированных украинцев во время локдауна

Автор
Анна Дворовенко
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Covid-сертификаты в Украине будут проверять правоохранители
Covid-сертификаты в Украине будут проверять правоохранители

Сертификаты будут проверять по такому же принципу, как автомобильные права

В Украине все чаще говорят о возможности введения "красной" зоны в некоторых областях, которая предусматривает жесткое усиление карантина. Контролировать его соблюдение будут правоохранители, однако для вакцинированных лиц ограничений будет значительно меньше. Кроме того, для полицейских разработают специальное програмное обеспечение, которое позволит быстро проверять COVID-сертификаты.

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко в собственной колонке на "Интерфакс-Украина".

По его словам, Нацполиция вместе с Минцифры разработали специальную программу, которая позволит правоохранителям в "красной" зоне карантина быстро проверять сертификаты о вакцинации граждан в "Действии" или бумажные.

Эту программу должны установить на планшеты полицейских и действовать она будет по такому же принципу, как сейчас проверяют водительские удостоверения.

Крищенко отметил, что процесс проверки наладится через несколько дней. Глава Нацполиции добавил, что каждый сертификат и справка должны иметь QR-код, а проверять их будут работники Госпродпотребслужбы, органы местной власти и полиция.

Напомним, что в Украине есть два вида COVID сертификатов — "желтые" и "зеленые". Желтый можно получить после первой прививки, зеленый дают после завершения курса вакцинации. Ранее мы писали, как можно получить COVID-сертификат на портале "Действие".

Также "Телеграф" сообщал, что в Украине планируют контролировать соблюдение карантина с помощью камер наблюдения.

Теги:
#Проверка документов #Игорь Клименко #COVID-паспорт
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