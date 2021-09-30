Украинцы каких возрастов чаще всего болеют коронавирусом: статистика

Больных COVID-19 распределили на пять категорий по возрастам.

В Украине количество больных коронавирусом продолжает расти и достигло апрельских показателей. Наиболее подверженными COVID-19 оказались украинцы в возрасте от 50 до 69 лет.

Об этом свидетельствует статистика сайта Минфин.

Согласно статистическим данным 47% заболевших — это люди старше 50 лет, при этом лишь 9% — украинцы от 70 лет.

Диаграмма коронавируса по возрастам

На втором месте по заболеваемости оказалась группа людей возрастом от 30 до 49 лет. Количество инфицирований COVID-19 в этой категории не на много меньше, чем у лидеров — 37%.

Третья позиция за молодежью — среди больных коронавирусом 11% тех, кому от 18 до 29 лет. Меньше всего больных — среди детей и подростков. Несовершеннолетних — 5%. Коронавирус у детей опасен тем, что его могут не выявить обычные анализы, которые делают при простудных заболеваниях.

Отметим, что чаще коронавирусом в Украине болеют женщины — их среди инфицированных 60%.

За время пандемии в Украине чаще всего умирали от коронавируса пенсионеры — четыре из пяти летальных случаев.

Ранее "Телеграф" писал, что даже у выздоровевших от COVID-19 могут сохраняться симптомы болезни. Треть пациентов испытывает их несколько месяцев после выздоровления.