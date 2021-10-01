Минздрав объявил войну липовым Covid-сертификатам: главврачам 15 больниц светят большие проблемы

Ответственность при повторном нарушении грозит всему медучреждению.

Потеря лицензии, государственного финансирования и, в случае причастности, увольнение для главного врача. Такие последствия обещает Минздрав тем больницам, в которых докажут факт фальсификации коронавирусных сертификатов. Под подозрение попали уже 15 медучреждений.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

Минздрав затребовал от собственников больниц и амбулаторий отстранить главврачей на время уголовного расследования. Эти 15 заведений здравоохранения подозревают в махинациях с выдачей COVID-сертификатов. Если следствие докажет невиновность главврача — его восстановят в должности.

Если больницу снова заподозрят в том, что врачи выдают "липовые" сертификаты — с учреждением Нацслужба здоровья разорвет контракт, ему начнут аннуляцию медицинской лицензии, и забота о содержании больницы ляжет на плечи городского, областного, районного или сельского бюджета — в зависимости от того, кто является собственником.

В Минздраве также напомнили, что в 2021 открыто уже 350 уголовных дел за подделку ковид-сертификатов. Ранее "Телеграф" писал, что люди пытаются изготовить их самостоятельно, либо обращаются к посредникам. Подделывают также и результаты ПЦР-тестирования, что может нести прямую угрозу здоровью окружающих.