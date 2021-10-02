Ляшко сказал, когда в Украине начнут производить вакцины от коронавируса

Ляшко рассказал о перспективах производства вакцин в Украине.

Глава Минздрава Виктор Ляшко, во время выступления на съезде партии "Слуга народа" в Трускавце (Львовская область), заявил, что первая украинская доза вакцины от гриппа или коронавируса сойдет с конвейера уже к концу следующего года.

Об этом сообщает канал "ДОМ".

По словам Ляшко, первую производственную линию по производству инактивированных вакцин уже монтируют в Харькове и до конца года будут известны точные сроки ее запуска.

Вместе с тем он заверил, что первая доза будет произведена до конца 2022 года.

Кроме того, Ляшко указал, что в процессе подписания также находится меморандум об инвестициях в эту сферу.

Он не стал указывать, о какой именно вакцине идет речь.

Стоит напомнить, что в Украине из инактивированных вакцин против коронавируса применяется лишь Coronavac (Sinovac)

Также напомним, что Ляшко в сентябре говорил о том, что Минздрав ведет переговоры о производстве в Украине мРНК-вакцин.

В настоящее время по этому принципу работают только средства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Как сообщалось ранее, в Минздраве объясняли, что такое мРНК-вакцины, как они работают и чем отличаются от других.