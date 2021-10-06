Укр

За сутки в Украине стало на три "оранжевые" области больше (список)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Количество новых больных каждый день - свыше 12,5 тысячи. Новость обновлена 06 октября 2021, 09:57
Количество новых больных каждый день - свыше 12,5 тысячи.

Уровень заболеваемости коронавирусом не превышен только в одной области — в Кировоградской.

В Украине растет количество областей, в которых ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается. Накануне сообщалось про 8 областей, которые соответствуют оранжевой зоне эпидемиологической опасности, на утро среды их количество увеличилось до 11.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава.

Так, к "пооранжевевшим" ранее Житомирской, Запорожской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой областям добавились Винницкая, Днепропетровская, Донецкая и Хмельницкая. Отметим, что Закарпатская область снова вышла из перечня регионов со стремительно ухудшающимися показателями.

В Харьковской, Херсонской и Запорожской областях последние трое суток растет уровень госпитализации больных с COVID-19.

Отметим, что в мире пандемия до сих пор не взята под контроль — об этом ВОЗ заявляет официально и сообщает, что преодоление коронавируса находится в середине пути. В Украине в октябре количество случаев COVID-19 выходит на уровень весенней волны, но в СНБО уверены — пик еще не достигнут. Его ждут к концу текущего месяца и дают неутешительный прогноз.

Теги:
#Коронавирус #Covid-19
Количество новых больных каждый день - свыше 12,5 тысячи.
Украина
За сутки в Украине стало на три "оранжевые" области больше (список)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Количество новых больных каждый день - свыше 12,5 тысячи.
За сутки в Украине стало на три "оранжевые" области больше (список)
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