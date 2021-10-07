Укр

Впервые почти за полгода в Украине больше 15 тысяч новых больных COVID-19: где больше всего

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
6
Количество заболевших коронавирусом продолжает расти. Новость обновлена 07 октября 2021, 08:52
Количество заболевших коронавирусом продолжает расти.

Украина по показателям заболеваемости находится на уровне полугодичной давности.

В Украине продолжает расти показатель ежедневной заболеваемости коронавирусом — на утро четверга зафиксировали 15 125 подтвержденных случаев. Это на 2463 случая больше чем накануне. Среди выявленных зараженных людей 1421 ребенок и 341 медработник.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно официальным данным за минувшие сутки среды:

  • госпитализированы — 3541 человек
  • летальных случаев — 314
  • выздоровели — 4380 человек
  • сделано тестов на COVID-19 — 113 077.

В последний раз подобное количество заболевших фиксировали во время волны коронавируса в апреле этого года.

Количество больных выше сегодняшнего в последний раз было 22 апреля
Количество больных выше сегодняшнего в последний раз было 22 апреля

Больше всего случаев заражения коронавирусом выявили в Харьковской области. Там зарегистрировали 1168 подтвержденных инфицирований. В лидерах по заболеваемости также Львовская (1130), Одесская (1059), Днепропетровская (1042) и Донецкая (985) области.

Меньше всего новых случаев — на Кировоградщине — 99 заражений коронавирусом за сутки.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине все больше областей находятся на границе с "красной зоной". Так, среди них могут оказаться Харьковская, Херсонская и Запорожская, где превышены показатели госпитализаций.

Теги:
#Украина #Статистика #Коронавирус #Covid-19
Рост цен на газ сравнительной с прошлым днем составил 15%
Экономика и Финансы
У рекордных цен на газ есть конкретные причины: что произошло и как это скажется на Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Рост цен на газ сравнительной с прошлым днем составил 15%
У рекордных цен на газ есть конкретные причины: что произошло и как это скажется на Украине
Дата публикации
Категория
ТОП-10 всемирно известных украинцев
От Кличко до Верки Сердючки: благодаря кому в мире знают об Украине (инфографика)
Дата публикации
Категория
Леонид Горбань
Самый известный народный синоптик Украины умер в возрасте 82 лет
Дата публикации
Категория
Зачастую высшее образование нужно не детям, а их родителям
В украинских вузах учат плохо, но студенты довольны: в чем секрет и опасность такой "гармонии"
Дата публикации
Категория
Илона Гвоздева
Илона Гвоздева: танцевать намного легче, чем сидеть в жюри, остальные судьи только и ждали, когда я споткнусь