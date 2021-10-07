Впервые почти за полгода в Украине больше 15 тысяч новых больных COVID-19: где больше всего
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Украина по показателям заболеваемости находится на уровне полугодичной давности.
В Украине продолжает расти показатель ежедневной заболеваемости коронавирусом — на утро четверга зафиксировали 15 125 подтвержденных случаев. Это на 2463 случая больше чем накануне. Среди выявленных зараженных людей 1421 ребенок и 341 медработник.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Согласно официальным данным за минувшие сутки среды:
- госпитализированы — 3541 человек
- летальных случаев — 314
- выздоровели — 4380 человек
- сделано тестов на COVID-19 — 113 077.
В последний раз подобное количество заболевших фиксировали во время волны коронавируса в апреле этого года.
Больше всего случаев заражения коронавирусом выявили в Харьковской области. Там зарегистрировали 1168 подтвержденных инфицирований. В лидерах по заболеваемости также Львовская (1130), Одесская (1059), Днепропетровская (1042) и Донецкая (985) области.
Меньше всего новых случаев — на Кировоградщине — 99 заражений коронавирусом за сутки.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине все больше областей находятся на границе с "красной зоной". Так, среди них могут оказаться Харьковская, Херсонская и Запорожская, где превышены показатели госпитализаций.
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