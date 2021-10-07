Укр

"Оранжевых зон" уже 12: кто попал в новый список

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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В "оранжевую зону" вошли три новых области Новость обновлена 07 октября 2021, 09:15
В "оранжевую зону" вошли три новых области

В Украине изменился список зон, в которых ситуация приближается к критической.

На фоне растущего количества больных коронавирусом в Украине изменился список "оранжевых зон" в рекомендациях Минздрава. Теперь их 12, тогда как накануне было 11. Часть областей вышли из зоны риска, часть в нее попали.

Об этом свидетельствуют данные Министерства.

Так, в списке "оранжевых" на утро 7 октября такие области:

  1. Днепропетровская
  2. Донецкая
  3. Житомирская
  4. Запорожская
  5. Киевская
  6. Луганская
  7. Полтавская
  8. Сумская
  9. Харьковская
  10. Херсонская
  11. Хмельницкая
  12. Черновицкая

Отметим, что Ровенская и Винницкая области из этого списка вышли, тогда как на 7 октября в него попали Полтавщина, Киевщина и Луганщина.

У двух областей на четверг превышена загрузка коек с кислородом, это Харьковская и Донецкая область. Ухудшилась динамика уровня госпитализаций в Киевской, Полтавской и Херсонской областях. В восьми областях превышен уровень госпитализаций.

Ранее "Телеграф" писал, что три области приближаются к показателям "красной зоны". В некоторых городах Украины решили не ждать локдауна и превентивно ввести новые меры безопасности, например — пускать в транспорт с негативными тестами или сертификатом про вакцинацию.

Теги:
#Статистика #Коронавирус #Оранжевая зона
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