"Оранжевых зон" уже 12: кто попал в новый список

В Украине изменился список зон, в которых ситуация приближается к критической.

На фоне растущего количества больных коронавирусом в Украине изменился список "оранжевых зон" в рекомендациях Минздрава. Теперь их 12, тогда как накануне было 11. Часть областей вышли из зоны риска, часть в нее попали.

Об этом свидетельствуют данные Министерства.

Так, в списке "оранжевых" на утро 7 октября такие области:

Днепропетровская Донецкая Житомирская Запорожская Киевская Луганская Полтавская Сумская Харьковская Херсонская Хмельницкая Черновицкая

Отметим, что Ровенская и Винницкая области из этого списка вышли, тогда как на 7 октября в него попали Полтавщина, Киевщина и Луганщина.

У двух областей на четверг превышена загрузка коек с кислородом, это Харьковская и Донецкая область. Ухудшилась динамика уровня госпитализаций в Киевской, Полтавской и Херсонской областях. В восьми областях превышен уровень госпитализаций.

Ранее "Телеграф" писал, что три области приближаются к показателям "красной зоны". В некоторых городах Украины решили не ждать локдауна и превентивно ввести новые меры безопасности, например — пускать в транспорт с негативными тестами или сертификатом про вакцинацию.