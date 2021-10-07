"Летим в ковидную катастрофу" - показатели заболеваемости выросли почти вдвое за неделю

За все время пандемии в Украине коронавирус унес жизни 57 840 человек.

Количество заразившихся коронавирусом в Украине за минувшие сутки увеличилось на более чем 15 тысяч. Суточный прирост заболеваемости — на 40% выше чем неделю назад.

Об этом на своей странице в Facebook написал системный аналитик Евгений Истребин.

Согласно его данным количество госпитализированных пациентов достигло 26012, этот показатель за неделю вырос на +37%. Почти также увеличилось количество людей которые попадают в больницу с COVID-19 каждый день — на 36%.

Он отметил, что Украина "на всех парах летит в ковидную катастрофу". Это подтверждают и опубликованные графики. Так, показатели недельной динамики по количеству новых случаев наибольшие в Полтавской области. Там прирост инфицирований достиг 94%.

Сводная таблица по областям, согласно данным Евгения Истребина

Количество летальных случаев в октябре 2021 года превысило аналогичный период в прошлом году.

Сравнительный анализ количества смертей от коронавируса, согласно данным Евгения Истребина

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине обновили список "оранжевых зон" — двум областям удалось из него выйти, но в трех — Полтавской, Киевской и Луганской, ситуация ухудшилась. Три области из перечня уже на грани введения "красной зоны".