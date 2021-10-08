Отправить посылку и защититься от COVID-19 - "Укрпочта" присоединилась к кампании вакцинации

В первую очередь открытие таких пунктов направлено на людей категории 65+.

Без предварительной записи — в отделениях "Укрпочты" по всей стране заработали мобильные пункты вакцинации. Направлены они прежде всего на пенсионеров. В "Укрпочте" отмечают, что привиться могу все желающие.

Об этом сообщает сайт компании.

Вакцинироваться можно будет как в отделениях в больших городах, так и в маленьких населенных пунктах, например селах, где нет больниц или амбулаторий. В них будут работать мобильные бригады 8 и 9 октября. В дальнейшем сотрудничество по вакцинации продолжат.

Мобильные пункты вакцинации заработали во всех областях, например на Харьковщине таких пунктов открыли около 70, а на Луганщине и Днепропетровщине — 22. Одесская область уже отчиталась о 700 привитых мобильными бригадами.

Список отделений "Укрпочты", в которых можно вакцинироваться, меняется ежедневно — сообщили в пресс-службе компании на запрос "Телеграфа". Эта информация должна быть доступна семейным врачам и публиковаться на сайте обладминистрации. Именно в местных ОГА решают, куда лучше всего направить бригады.

Ранее "Телеграф" писал, что вакцинацию от коронавируса начали рекомендовать беременным в США, чтобы снизить риски для будущей мамы и ее ребенка.