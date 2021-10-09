Укр

Позитивной динамики нет - в Украине продолжается осенняя "волна" COVID-19

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
104
За время пандемии заболели 2 529 913 человек в Украине. Новость обновлена 09 октября 2021, 08:39
За время пандемии заболели 2 529 913 человек в Украине.

В Минздраве напоминают про необходимость носить маску и мыть руки.

В Украине за минувшие сутки незначительно снизилось количество новых случаев коронавируса, при этом количество умерших и госпитализированных слегка возросло. На утро субботы зафиксировали 15 908 инфицирований. Среди заболевших 298 медработников и 1477 детей.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

  • госпитализированы — 3571 человек (накануне — 3 526)
  • летальных случаев — 250 (накануне — 241)
  • выздоровели — 5364 человека (накануне — 4 720)
  • сделано тестов — 106 029.

В Украине на утро субботы не осталось областей, в которых заболели COVID-19 менее 100 человек за сутки. Так, наименьшее количество инфицированных в Кировоградской области — 107. Лидером, как и накануне, остается Одесская область с 1310 заболевших.

Также в пятерке антилидеров Днепропетровщина, Львовщина, Донеччина и Харьковщина.

Среди тестов, сделанных за 8 октября — 42 584 экспресс-тестирований. Они могут показать коронавирус с первого дня температуры — утверждают врачи.

Ранее "Телеграф" писал что ученые оценили последствия коронавируса для сердечно-сосудистой системы, оказалось, что риск сердечного приступа в 7 раз выше после реанимации.

Теги:
#Украина #Статистика #Коронавирус #Covid-19
За время пандемии заболели 2 529 913 человек в Украине.
Украина
Позитивной динамики нет - в Украине продолжается осенняя "волна" COVID-19
Дата публикации
Дата публикации
Категория
За время пандемии заболели 2 529 913 человек в Украине.
Позитивной динамики нет - в Украине продолжается осенняя "волна" COVID-19
Дата публикации
Категория
Украинцам обещают рост тарифов на тепло и газ
Готовим кошельки: насколько до конца года вырастут тарифы на тепло и кто за это заплатит
Дата публикации
Категория
Антон Поляков на заседании Рады 07.10.2021
Нардепа Антона Полякова нашли мертвым: все детали (обновляется)
Дата публикации
Категория
Алексей Мась
Умер один из "отцов" украинского интернета Алексей Мась
Дата публикации
Категория
Батареи потеплеют в ближайшее время.
Когда включат отопление в Украине