Позитивной динамики нет - в Украине продолжается осенняя "волна" COVID-19

В Минздраве напоминают про необходимость носить маску и мыть руки.

В Украине за минувшие сутки незначительно снизилось количество новых случаев коронавируса, при этом количество умерших и госпитализированных слегка возросло. На утро субботы зафиксировали 15 908 инфицирований. Среди заболевших 298 медработников и 1477 детей.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

госпитализированы — 3571 человек (накануне — 3 526)

летальных случаев — 250 (накануне — 241)

выздоровели — 5364 человека (накануне — 4 720)

сделано тестов — 106 029.

В Украине на утро субботы не осталось областей, в которых заболели COVID-19 менее 100 человек за сутки. Так, наименьшее количество инфицированных в Кировоградской области — 107. Лидером, как и накануне, остается Одесская область с 1310 заболевших.

Также в пятерке антилидеров Днепропетровщина, Львовщина, Донеччина и Харьковщина.

Среди тестов, сделанных за 8 октября — 42 584 экспресс-тестирований. Они могут показать коронавирус с первого дня температуры — утверждают врачи.

Ранее "Телеграф" писал что ученые оценили последствия коронавируса для сердечно-сосудистой системы, оказалось, что риск сердечного приступа в 7 раз выше после реанимации.