В Украине расширят перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19

Как известно, часть украинцев уже обязана иметь прививку от COVID-19

Уже в ближайшее время еще часть украинцев, работающих в определенных сферах, окажется перед необходимостью обязательно вакцинироваться против COVID-19.

Такую информацию опубликовал в личном Telegram-канале председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По словам нардепа, уже на данный момент главой Минздрава подписано распоряжение об обязательной иммунизации сотрудников трех различных структур. Уже совсем скоро этот список может пополниться еще несколькими профессиями, работников которых хотят защитить от возможного заражения коронавирусной болезнью.

Таким образом на обязательную вакцинацию планируют отправить работников:

всех госпредприятий, организаций и предприятий;

социальных служб;

почтовых отделений.

Радуцкий отметил, что к подобным кардинальным мерам, как обязательность иммунизации в Минздраве вынуждены пойти "из-за нежелания многих людей понимать очевидные вещи".

Соответствующий документ, которым утвердили перечень работников, уже обязанных получить прививку от ковида, Виктор Ляшко подписал 7 октября 2021 года. Со списком профессий можно ознакомиться в нашем материале.

Также "Телеграф" сообщал, сколько новых случаев COVID-19 было зафиксировано в Украине по состоянию на утро субботы, 8 октября.