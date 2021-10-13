Власть организовала новое дело против Медведчука, чтобы прикрыть скандалы вокруг президента и его команды — политолог

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Автор
43
Виктор Медведчук Новость обновлена 13 октября 2021, 17:46
Виктор Медведчук

Эксперт говорит, что дело Медведчука является попыткой перебить негатив вокруг недавних скандалов с участием представителей власти.

Для того чтобы перебить негативную информационную волну, вызванную скандалом с офшорами Зеленского, власть избрала самый примитивный способ ‒ решила объявить новое подозрение председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил политолог Алексей Якубин, сообщает Стена.

По словам эксперта, ни глава СБУ Баканов, ни генпрокурор Венедиктова не отреагировали на ситуацию с офшорами президента. Вместо этого они организовали новое уголовное дело против Медведчука, чтобы прикрыть этот и другие скандалы, которые случились в последнее время и напрямую связаны с Зеленским и его командой.

"Очень скандальная ситуация с отставкой Разумкова, все видели, как это проходило. В пятницу в Раде скандал с Третьяковой. Если посмотреть на эту неделю, власть создала сама столько скандалов, что после этого решила взяться в очередной раз за дело Виктора Медведчука ‒ перебить хотя бы частично всю информационную негативную волну, настоящее цунами против себя", – отметил эксперт.

По мнению Якубина, генпрокурор Венедиктова не предоставила никаких доказательств вины Медведчука. Вместо этого она пытается противопоставить его обществу как человека, у которого якобы есть миллиард гривен, чтобы внести залог в случае ареста.

"Но мы услышали от госпожи Венедиктовой странные фразы о доказательствах… Разве это ответ, разве это доказательная база? Но почему это делается? Ключевой момент ‒ медийная накачка, так же как эта фраза о миллиарде гривен, чтобы повлиять на общественное сознание, чтобы общество подумало: да, у него есть миллиард гривен", – подытожил политолог.

Школа
Украина
Досрочным каникулам - быть: в Минобразования приняли решение
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Школа
Досрочным каникулам - быть: в Минобразования приняли решение
Дата публикации
Категория
Молочка подорожает, по мясу пока еще думают
Последствия газовых скачков: рост цен на голубое топливо приведет к подорожанию молочки
Дата публикации
Категория
Сеть пестрит объявлениями о сертификатах-подделках
Липовая вакцинация: купить фальшивый COVID-сертификат в Украине слишком легко, но за это могут наказать
Дата публикации
Категория
В среду, 13 октября, в Украине прогнозируют ливни
Украину накрыли дожди и похолодание, но в некоторые области тепло еще вернется
Дата публикации
Категория
Грядущие выходные - прекрасная возможность для путешествия по Украине
Где провести "длинные" выходные на Покров: топ небанальных мест для коротких путешествий по Украине