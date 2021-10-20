Заменяет ли COVID-сертификат отметка о вакцинации в Helsi
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Сертификаты о вакцинации от коронавируса бывают нескольких видов.
В четверг, 21 октября начинают действовать новые правила перевозки пассажиров между областями Украины. Они касаются как водителей, так и пассажиров авто, авиа и железнодорожного транспорта.
Одним из видов документов, которые дают право на проезд по Украине являются сертификаты о вакцинации от COVID-19. Их можно получить и после первой дозы вакцины, и после обоих (для двухфазных препаратов).
Сертификаты о вакцинации бывают:
- бумажные — получаются у семейного врача в поликлинике. После первой дозы прививки выдается форма 063-О.
- электронные — можно оформить через приложение "Дия" или на одноименном портале. Отметим, что на портале генерируется международный сертификат о полном курсе вакцинации, тогда как в приложении доступна версия после первого укола.
Вакцинации также отображаются в информационной медицинской системе Helsi, но отметка не является сертификатом о вакцинации и разрешительным документом для поездок.
С проблемами с получением электронных сертификатов в "Дие" столкнулись многие украинцы — об этом свидетельствуют комментарии под приложением в GooglePlay.
Ранее "Телеграф" публиковал инструкцию, как заказать сертификат о вакцинации на портале "Дия".
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