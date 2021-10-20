Укр

Заменяет ли COVID-сертификат отметка о вакцинации в Helsi

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Сертификат о вакцинации - бумажный вариант Новость обновлена 20 октября 2021, 15:13
Сертификат о вакцинации - бумажный вариант

Сертификаты о вакцинации от коронавируса бывают нескольких видов.

В четверг, 21 октября начинают действовать новые правила перевозки пассажиров между областями Украины. Они касаются как водителей, так и пассажиров авто, авиа и железнодорожного транспорта. 

Одним из видов документов, которые дают право на проезд по Украине являются сертификаты о вакцинации от COVID-19. Их можно получить и после первой дозы вакцины, и после обоих (для двухфазных препаратов). 

Сертификаты о вакцинации бывают:

  • бумажные — получаются у семейного врача в поликлинике. После первой дозы прививки выдается форма 063-О.
  • электронные — можно оформить через приложение "Дия" или на одноименном портале. Отметим, что на портале генерируется международный сертификат о полном курсе вакцинации, тогда как в приложении доступна версия после первого укола. 

Вакцинации также отображаются в информационной медицинской системе Helsi, но отметка не является сертификатом о вакцинации и разрешительным документом для поездок. 

Так выглядит информация о вакцинации в Хелси
Так выглядит информация о вакцинации в Хелси

С проблемами с получением электронных сертификатов в "Дие" столкнулись многие украинцы — об этом свидетельствуют комментарии под приложением в GooglePlay. 

Жалобы на работу приложения "Дия"
Жалобы на работу приложения "Дия"

Ранее "Телеграф" публиковал инструкцию, как заказать сертификат о вакцинации на портале "Дия".

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #COVID-сертификат
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