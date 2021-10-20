Заменяет ли COVID-сертификат отметка о вакцинации в Helsi

Сертификаты о вакцинации от коронавируса бывают нескольких видов.

В четверг, 21 октября начинают действовать новые правила перевозки пассажиров между областями Украины. Они касаются как водителей, так и пассажиров авто, авиа и железнодорожного транспорта.

Одним из видов документов, которые дают право на проезд по Украине являются сертификаты о вакцинации от COVID-19. Их можно получить и после первой дозы вакцины, и после обоих (для двухфазных препаратов).

Сертификаты о вакцинации бывают:

бумажные — получаются у семейного врача в поликлинике. После первой дозы прививки выдается форма 063-О.

электронные — можно оформить через приложение "Дия" или на одноименном портале. Отметим, что на портале генерируется международный сертификат о полном курсе вакцинации, тогда как в приложении доступна версия после первого укола.

Читайте также: Категория Украина Поездки по Украине без прививки от "короны": какие есть варианты С 21 октября в действие вступают правила, ограничивающие поездки по стране в карантин.

Вакцинации также отображаются в информационной медицинской системе Helsi, но отметка не является сертификатом о вакцинации и разрешительным документом для поездок.

Так выглядит информация о вакцинации в Хелси

С проблемами с получением электронных сертификатов в "Дие" столкнулись многие украинцы — об этом свидетельствуют комментарии под приложением в GooglePlay.

Жалобы на работу приложения "Дия"

Ранее "Телеграф" публиковал инструкцию, как заказать сертификат о вакцинации на портале "Дия".