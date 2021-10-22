Ряд учебных заведений в Украине переходит на дистанционку: что известно

Распоряжение МОН действует до средины ноября

Уже с понедельника, 25 октября, часть украинских образовательных заведений будут работать в дистанционном режиме.

О таком решении МОН сообщил его глава Сергей Шкарлет в личном Telegram-канале.

Подобный шаг связан с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за коронавируса на территории страны.

Интересно, что предложение перейти на "дистанционку" не касается школ — здесь для каждого региона будет принято отдельное решение.

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Зато профтехучилищам, колледжам, университетам и институтам различной формы собственности рекомендуется прекратить очное обучение на период с 25 октября до 15 ноября. Это касается не только учреждений, где студенты получают высшее образование, но и мест последипломной подготовки специалистов.

"Призываю всех педагогов, учащихся и их родителей относиться к ситуации с распространением COVID-19 крайней ответственно", — подчеркнул Сергей Шкарлет в своем обращении, напомнив о необходимости вакцинироваться.

Напомним, что тем временем уже с 23 октября столичные школы на две недели переходят на карантин — из-за ухудшения коронавирусной ситуации.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что на пороге "красной" зоны находится еще и Черкасская область, о чем жителей предупредил губернатор Александр Скичко.