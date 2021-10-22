Украина среди мировых лидеров по заболеваемости и смертности от COVID-19, но границы с ЕС пока открыты
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В рейтинге летальных случаев от инфекции в мире Украину опережают только две страны.
Количество новых зараженных коронавирусом в Украине второй день подряд бьет рекорды за все время пандемии. Страна уже успела вырваться в антилидеры мировых и европейских рейтингов.
Об этом свидетельствует статистика сайта Worldometers.
Данные по заболевшим на пятницу 22 октября опубликовали еще не все страны, но результаты на четверг показывают — Украина поднялась в рейтинге по количеству новых случаев COVID-19 на пятое место в мировом перечне, впереди только США, Великобритания, Россия и Турция. Рейтинг смертности от коронавируса также показателен. В мировой тройке лидеров — Украина на третьем месте. Нашу страну обогнали только США и Россия.
Среди стран Европы Украина — третья по заболеваемости и вторая по смертям от коронавируса.
Отметим, что обогнавшие Украину по количеству смертей от коронавируса США и Россия значительно превосходят ее в численности населения. Так, в США проживает 329,5 млн граждан, а в России — 144,1 млн.
Несмотря на то, что возле границы с Евросоюзом — в Украине — ситуация с заболеваемостью ухудшается, ЕС все же не закрывает границы. Список стран, безопасных с для путешествий, не изменился и будет пересмотрен через неделю — об этом сообщают европейские журналисты.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине под угрозой перехода в "красную зону" еще семь областей.
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