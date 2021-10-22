Укр

Украина среди мировых лидеров по заболеваемости и смертности от COVID-19, но границы с ЕС пока открыты

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
34
Коронавирус распространился во все страны мира. Новость обновлена 22 октября 2021, 14:54
Коронавирус распространился во все страны мира.

В рейтинге летальных случаев от инфекции в мире Украину опережают только две страны.

Количество новых зараженных коронавирусом в Украине второй день подряд бьет рекорды за все время пандемии. Страна уже успела вырваться в антилидеры мировых и европейских рейтингов. 

Об этом свидетельствует статистика сайта Worldometers. 

Данные по заболевшим на пятницу 22 октября опубликовали еще не все страны, но результаты на четверг показывают — Украина поднялась в рейтинге по количеству новых случаев COVID-19 на пятое место в мировом перечне, впереди только США, Великобритания, Россия и Турция. Рейтинг смертности от коронавируса также показателен. В мировой тройке лидеров — Украина на третьем месте. Нашу страну обогнали только США и Россия. 

Мировая статистика по коронавирусу
Мировая статистика по коронавирусу

Среди стран Европы Украина — третья по заболеваемости и вторая по смертям от коронавируса. 

Европейская коронавирусная статистика
Европейская коронавирусная статистика

Отметим, что обогнавшие Украину по количеству смертей от коронавируса США и Россия значительно превосходят ее в численности населения. Так, в США проживает 329,5 млн граждан, а в России — 144,1 млн.

Несмотря на то, что возле границы с Евросоюзом — в Украине — ситуация с заболеваемостью ухудшается, ЕС все же не закрывает границы. Список стран, безопасных с для путешествий, не изменился и будет пересмотрен через неделю — об этом сообщают европейские журналисты. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине под угрозой перехода в "красную зону" еще семь областей.  

Теги:
#Европа #мир #Коронавирус
Коронавирус распространился во все страны мира.
Украина
Украина среди мировых лидеров по заболеваемости и смертности от COVID-19, но границы с ЕС пока открыты
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус распространился во все страны мира.
Украина среди мировых лидеров по заболеваемости и смертности от COVID-19, но границы с ЕС пока открыты
Дата публикации
Категория
Пока столица находится в "оранжевой" зоне
За шаг от "красной" зоны: как усилят карантин в Киеве (список запретов)
Дата публикации
Категория
Сестрам Савченко за подделку документов грозит до 2 лет тюрьмы
Сестры Савченко попались в аэропорту с поддельными ковид-сертификатами: подробности и фото
Дата публикации
Категория
На дом Игоря Жовквы совершили нападение
"Подарочек" на день рождения: в Киеве ночью пытались сжечь дом заместителя Ермака (фото)
Дата публикации
Категория
Погибшая Галина Хатчинс
Уехала из Киева покорять Голливуд: что известно об операторе, которую застрелил Алек Болдуин