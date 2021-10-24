Новая волна коронавируса убьет до 120 тысяч украинцев: социолог показал неутешительный график

Нынешняя вспышка заболевания намного смертоносней, нежели две предыдущих

Стремительное увеличение количества новых ковидных больных свидетельствует о наличии очередной волны заболевания в Украине. При этом её показатели значительно превышают масштабы и быстроту предыдущих двух вспышек на территории страны.

Такие выводы из статистических фактов сделал социолог Илья Дробчак на личной Facebook-странице.

По его словам, нынешняя скорость распространения болезни буквально "пронеслась мимо пиковых показателей" двух предыдущих коронавирусных волн.

"Напомню, что каждая из этих двух волн убила по 50 тысяч человек (если смотреть избыточную смертность), — пишет специалист. — Судя по динамике и ситуации в Румынии, эта волна убьет 80-120 тысяч украинцев".

Сравнение трех волн ковида в Украине

О Румынии Илья Дробчак вспомнил не зря, ведь там в последние недели регистрируется значительное возрастание количества больных. Медицинские учреждения не справляются с нагрузкой, некоторых пациентов приходится отправлять в Польшу и Венгрию. "Телеграф" рассказывал, к какому ужесточению карантина приходится прибегать местным властям.

Украина тоже не отстает. По словам Дробчака, уже по состоянию на 24 октября мы имеем по 134 тысячи случаев коронавируса, выявляемых за неделю. Эти показатели превысили даже его пессимистичные прогнозы, сделанные в августе — специалист предполагал, что пиковыми показателями смогут стать 130 тысяч больных за неделю.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине для увеличения количества вакцинированных от "короны" людей в процессе проведения иммунизации могут задействовать студентов-медиков.