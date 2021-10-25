COVID-ситуация в регионах ухудшается: что запретят украинцам в "красной" зоне (инфографика)

Кроватей с кислородом для COVID-пациентов становится меньше с каждым днем

В Украине со вторника, 26 октября, в "красной" зоне карантина будет уже девять областей Украины. Некоторые из них ввели жесткие ограничения из-за ухудшения показателей, а еще в части такие решения приняли местные власти, учитывая ситуацию в больницах.

По свежим данным Министерства здравоохранения, заболеваемость COVID-19 в Украине не идет на спад в одной из областей, а местами становится только хуже.

Так, по всей Украине продолжает расти уровень госпитализаций — если 22 октября он составлял 82,9% (при норме меньше 60), то по состоянию на утро понедельника, 25 октября, он составил уже 88,1%.

Также неутешительные цифры и с загруженностью коек кислородом по всей территории страны — за последние сутки показатель составил 66%.

К Ровенской и Николаевской областях, которые "покраснеют" 26 октября, совсем скоро может присоединиться Львовская, Хмельницкая и Житомирская область. В этих трех регионах индикаторы уровня эпидемической опасности существенно ухудшились по трем показателям — коэффициент обнаружения COVID-пациентов, уровень госпитализаций и загруженность коек кислородом. Если такая ситуация будет наблюдаться в течение трех дней, то эти регионы будут вынуждены ввести локдаун.

В связи с тем, что количество "красных" областей может возрасти, "Телеграф" напоминает основные правила:

Правила "красной" зоны карантина

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине резко изменилась динамика коронавируса, а в антилидерах оказались Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.