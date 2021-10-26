Коронавирус за день убил 734 украинца – это абсолютный антирекорд

Число пациентов, выздоровевших от COVID-19, превысило 9,5 тысяч

По состоянию на утро вторника, 26 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случаев коронавируса, но при этом количество летальных исходов от COVID-19 достигло исторического максимума — впервые с начала пандемии за сутки умерло 734 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, на утро 26 октября статистика COVID-19 выглядит следующим образом:

новых случаев 19120 (сутками ранее 14634)

летальных исходов 734 (до этого — 330)

госпитализированных — 2939 (накануне — 3912)

выздоровели — 9738 (за прошлые сутки — 4598).

Кроме того, за сутки заболели 1414 детей и 338 медицинских работников.

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд смертности в Украине фиксировали 22 октября — за сутки умерли 614 человек. Однако по состоянию на утро 26 октября смертность от коронавируса снова установила исторический максимум и составила 734 человека.

Впервые с начала пандемии в Украине умерли более 700 человек за сутки

В региональном разрезе наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 803 159 человек;

выздоровели – 2 390 112 человек;

летальных исходов – 64 936.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине впервые в этом году развернут мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом.