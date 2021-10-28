Если завтра локдаун: перейдет ли Украина полностью в красную зону

О том, насколько велика вероятность «закрытия» всей страны и чем это будет чревато для экономики и украинцев, «Телеграф» поговорил с экспертами

Уже полтора года наша жизнь – это какой-то непрекращающийся «день сурка». Мы живем от карантина до локдауна, от локдауна до карантина выходного дня, и так по кругу. Медики говорят, что пока не стоит рассчитывать на уменьшение уровня заболеваемости коронавирусом в нашей стране. В этом сезоне правительство подготовило украинцам новинку – «точечные карантины». Но с каждым днем областей в «красной зоне» становится все больше и больше, так что риск введения тотального локдауна в Украине достаточно серьезный.

Уже 15 областей "красные"

С 30 октября Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила в «красную зону» еще 7 областей.

«Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, – сообщил вчера в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов. – По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 октября 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей».

Напомним, что по состоянию на 23 октября в Украине «красными» были Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области. С 26 октября к ним присоединились Ровенская и Николаевская. То есть, с 30 октября «красными» станут 15 областей из 24 – почти две трети.

Министр напомнил, что красный уровень эпидопасности предусматривает ряд ограничений, которые вводятся в регионах. В частности, запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.

При этом ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Причинно-следственные связи

В том, что Украина в ускоренном режиме близится к полному локдауну, уверен президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.

«Если бы власть принимала ранее жизненно необходимые разумные решения по сдерживанию эпидемии, критической ситуации, которую мы имеем на сегодня, можно было бы избежать, – считает эксперт. – Но, к сожалению, Украина находится в лидерах по распространению коронавируса в мире».

Нынешняя ситуация и путь в локдаун – это результат причинно-следственных связей, продолжает Вовченко. Летом власти полностью отпустили ситуацию в «свободное плавание»: самые разные массовые мероприятия без соблюдения каких-либо ограничений, вялая вакцинация населения, массовое несоблюдение масочного режима в общественном транспорте и полное отсутствие какого-либо контроля за этим.

В то же время основатель компании Performance Managment Сергей Сароян не ожидает перехода всей страны в «красную зону», даже несмотря на перевод в этот уровень более 60% регионов.

«Да, эпидемиологическая ситуация становится все сложнее, но не думаю, что стоит ожидать тотального локдауна, – отметил эксперт в беседе с «Телеграфом». – В этом случае пострадает ВВП страны, который и так восстанавливался со скоростью ниже среднемировых темпов».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко соглашается: очередной локдаун – это минус 2-3% ВВП.

Украинская экономика не тонет

С марта 2020-го экономисты единодушно прогнозируют, что украинская экономика просто не в состоянии пережить тотальный карантин, и с каждым новым локдауном эти заявления звучат все увереннее. Но проходит месяц-другой и выясняется, что наша экономика просто непотопляема.

Дело в том, поясняет аналитик Алексей Кущ, что у падения экономики нет дна, ниже которого падать некуда. Любая экономическая система саморегулируется: после любого падения она находит новую «точку равновесия» на более низкой ступени развития.

При этом эксперт не разделяет мнение по поводу того, что государству не стоит вмешиваться в экономику, и рынок сам себя отрегулирует. По словам Куща, государство должно вмешаться – оказать помощь бизнесу и населению – чтобы уменьшить глубину падения. Но в Украине этого не происходит, поэтому ситуация ухудшается с каждым месяцем. Доходы людей падают, сбережения снижаются, а цены и тарифы растут.

Сергей Сароян соглашается: украинское правительство не готово оказывать серьезную поддержку бизнесу, несмотря на то, что предприниматели уже несут большие расходы на выполнение норм по предотвращению распространения коронавируса. Как минимум, они постоянно тратятся на маски, перчатки, антисептики и прочие средства, которые постоянно дорожают. Безусловно, говорит эксперт, есть сегменты, которые только выиграют от карантина, – например, сервисы доставок – но украинскую экономику это не спасет.

«Порядка 30% всех ФОПов так и не восстановили докарантинный уровень доходов, так что новые ограничения точно позитива им не принесут, – продолжает Сароян. – Добавим к этому стоимость газа, которая растет не только в Украине, но и во всем мире. Спасает только одно: если в 2020 году карантин был неожиданностью, то сейчас люди уже более-менее понимают, что нужно делать, чтобы свести потери к минимуму».

Александр Вовченко считает, что бездействие власти привело к ситуации, когда на одной чаше весов оказалась украинская экономика, а на другой – жизни людей.

«У нас на властном уровне закоренела традиция: ничего не делать, «пока рак на горе не свистнет, – говорит Вовченко. – Цена таких «свистков» слишком высока – ужасная статистика инфицирования, госпитализаций и смертей. И это не просто цифры – это сломанные жизни людей. Ситуация с нехваткой медицинского кислорода просто поражает. И это несмотря на вагон времени, чтобы подготовить медицинскую систему к любому развитию событий. Как можно было вообще допустить такое и кто понесет за это ответственность?»

Бессмысленные меры

Сергей Сароян считает, что требования бизнесу работать при условии полной вакцинации имеют мало смысла, ведь в Украине полностью вакцинировано лишь 16% населения. Для сравнения: в Польше – 52%.

«Полумеры в таких ситуациях не приносят результат, – говорит Сароян. – Поэтому основной упор надо делать на вакцинацию и на контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима, раз уж мы согласились считать, что это рабочие методы».

Александр Охрименко отмечает: рост заболеваемости связан исключительно с сезонным фактором.

«Каждую осень число больных гриппом растет, – говорит экономист. – Раньше на это не обращали внимания, а теперь сделали самой популярной темой. Но введут локдаун или нет, заболеваемость это не снизит, поскольку основной причиной все же является сезонность. Так что президенту Зеленскому и его команде нужно не локдауны вводить, а навести порядок с госфинансированием медицины, чтобы меньше воровали и больше лечили».

По мнению Охрименко, если власть действительно хочет справиться с коронавирусом, надо не продолжать клоунаду с масками и ограничениями, а за счет госфинансов обеспечить нормальное обеспечение и работу медицинских учреждений. Потому что борьба с эпидемией запретами при неработающих больницах выгдятит дико.

Между двумя страхами

С точки зрения эксперта Украинского института политики Даниила Богатырева, с весны 2020-го тактика украинской власти в отношении пандемии не изменилась – она просто балансирует между двумя страхами, господствующими в обществе.

«Первый из них – страх заболеть или умереть от коронавируса, – поделился эксперт своими наблюдениями с «Телеграфом». – Он, как правило, нарастает по мере сезонного роста числа заражений. Чем больше заражений, тем громче в обществе раздаются голоса о том, что «надо все закрыть, иначе все умрут». В такой ситуации власти реагируют уходом на локдаун. Нынешняя попытка вводить его по областям, а не везде сразу, делается в надежде, что так регионы будут на карантине в разное время и синхронной остановки всей экономики не произойдет».

Второй страх, широко распространенный в обществе – это страх обнищания из-за отсутствия работы, потеря доходов в период локдауна, продолжает Богатырев. Этот страх активируется каждый раз примерно через месяц после введения жестких карантинных ограничений, выливаясь в критику власти и требования «немедленно все открыть, невзирая на показатели заражений». Власть какое-то время мнется, а потом потакает этому страху и выводит регионы или всю страну из локдауна. А то, что количество заражений в период ограничений практически не падает, мало кого волнует.

Так и живем, и в обозримой перспективе эта практика отечественного госуправления не изменится, подытожил эксперт. Так что все, что остается украинцам – это максимально приспособиться к этой ситуации, ведь другого выхода нет.

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