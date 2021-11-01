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Цифра дня: за месяц коронавирус убил 11 455 украинцев — это 220 полных автобусов с людьми

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Коронавирус в Украине Новость обновлена 01 ноября 2021, 18:48
Коронавирус в Украине

Украина за один месяц потеряла от болезни более десяти тысяч людей.

В Украине традиционно после выходных наблюдается уменьшение количества новых случаев инфицирования коронавирусом. Несмотря на это октябрь в целом для нашей страны по динамике развития COVID-19 выдался нелегким — были зафиксированы новые рекорды, как по числу случаев болезни, так и по смертности. Кроме того, Украина выходила в мировые лидеры по распространению инфекции.

"Телеграфу" удалось выяснить, что за октябрь в нашей стране болезнь унесла 11 455 жизней.

Чтобы в полной мере осознать эту цифру, мы предлагаем ознакомиться с наглядными сравнениями.

11 455 человек это примерно столько же, сколько проживает в городках Счастье, Приморск, Светлодарск или Кальмиусское.

Столько же людей может полностью занять 212 плацкартных вагонов или 220 автобусов.

Именно столько же людей может проживать в 13 типичных девятиэтажках на десять подъездов.

Количество умерших за один месяц больных COVID-19 лишь немногим меньше чем потери Украины за семь лет войны на Донбассе.

Как и ранее, единственным способом избежать еще большего количества смертей от болезни является массовая вакцинация.

Напомним, корреспонденту "Телеграфа" удалось побывать в одной из больниц для пациентов с COVID-19 в Харькове и заснять, что там происходит.

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#Украина #Коронавирус #Covid-19
Коронавирус в Украине
Украина
Цифра дня: за месяц коронавирус убил 11 455 украинцев — это 220 полных автобусов с людьми
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