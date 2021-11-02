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Количество смертей от коронавируса резко подскочило: как Украина пережила минувшие сутки

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Коронавирус в Украине Новость обновлена 02 ноября 2021, 08:26
Коронавирус в Украине

Выздоровели от коронавируса 12 639 пациентов за сутки

В Украине по состоянию на утро вторника, 2 ноября, зафиксировали 19 455 новых случаев коронавируса. После незначительного спада за прошедшие сутки, уровень заболеваемости снова существенно повысился.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За сутки в Украине:

  • госпитализировали – 3 188 (накануне – 3828);
  • летальных исходов – 700 (днем ранее – 298);
  • выздоровели – 12 639 (до этого – 5885).

Кроме того, заболели 1263 детей и 339 медицинских работников.

Если сравнивать с предыдущими показателями, то за сутки существенно улучшилась ситуация с количеством выздоровлений среди пациентов с COVID-19. Однако уровень смертности повысился в 2,5 раза — с менее чем 300 летальных исходов вырос до 700.

В регионах наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и г. Киев (1738).

С начала пандемии в Украине:

  • заболели – 2 955 693;
  • поправились – 2 454 737;
  • летальных исходов – 68 727;
  • проведено ПЦР-тестирований – 14 512 577.

Ранее "Телеграф" сообщал, что делать, а чего ни в коем случае нельзя в первые дни коронавируса — важные рекомендации Министерства здравоохранения.

Также мы писали, что Украине грозит сразу два новых штамма коронавируса.

Теги:
#Украина #Министерство здравоохранения #Коронавирус #Covid-19
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