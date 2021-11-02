Количество смертей от коронавируса резко подскочило: как Украина пережила минувшие сутки
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Выздоровели от коронавируса 12 639 пациентов за сутки
В Украине по состоянию на утро вторника, 2 ноября, зафиксировали 19 455 новых случаев коронавируса. После незначительного спада за прошедшие сутки, уровень заболеваемости снова существенно повысился.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
За сутки в Украине:
- госпитализировали – 3 188 (накануне – 3828);
- летальных исходов – 700 (днем ранее – 298);
- выздоровели – 12 639 (до этого – 5885).
Кроме того, заболели 1263 детей и 339 медицинских работников.
Если сравнивать с предыдущими показателями, то за сутки существенно улучшилась ситуация с количеством выздоровлений среди пациентов с COVID-19. Однако уровень смертности повысился в 2,5 раза — с менее чем 300 летальных исходов вырос до 700.
В регионах наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и г. Киев (1738).
С начала пандемии в Украине:
- заболели – 2 955 693;
- поправились – 2 454 737;
- летальных исходов – 68 727;
- проведено ПЦР-тестирований – 14 512 577.
Ранее "Телеграф" сообщал, что делать, а чего ни в коем случае нельзя в первые дни коронавируса — важные рекомендации Министерства здравоохранения.
Также мы писали, что Украине грозит сразу два новых штамма коронавируса.
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