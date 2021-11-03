Укр

Количество госпитализаций и летальных исходов снова возросло: свежая статистика COVID-19

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Коронавирус в Украине Новость обновлена 03 ноября 2021, 08:26
Коронавирус в Украине

В антилидерах заболеваемости за эти сутки оказался Киев

Утро среды, 3 ноября, в Украине начинается с 23 393 новых случаев коронавируса. Если сравнивать с предыдущими сутками, то количество больных снова подскочило на несколько тысяч.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В Украине за сутки:

  • госпитализировано – 5 935 человек (накануне – 3 188);
  • летальных исходов – 720 (днем ранее – 700);
  • выздоровело – 11 937 человек (до этого – 12 639);
  • заболели 1406 детей и 421 медработник (предварительные данные 1263 и 339 соответственно).

Так, за сутки в Украине динамика госпитализаций снова существенно выросла. Такая же ситуация наблюдается и с количеством летальных исходов. Также гораздо больше за сутки заболело детей и медработников. При этом количество пациентов, поборовших COVID-19, снова пошло на убыль.

В региональном разрезе больше всего новых случаев снова фиксируют в г. Киев (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях.

Наименьший прирост больных коронавирусом наблюдается в Кировоградской области (119 случаев). На Закарпатье за сутки обнаружили 330 новых больных.

С начала пандемии в Украине:

  • заболели – 2 979 086;
  • поправились – 2 466 674;
  • летальных исходов – 69 447;
  • проведено ПЦР-тестирований – 14 586 038.

Напомним, что накануне Украина стала одной из стран, где смертность от коронавируса была самой высокой в мире.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в сети показали видео кладбища в Одессе — количество "свежих" могил впечатляет.

Теги:
#Украина #Статистика #Министерство здравоохранения #Коронавирус #Covid-19
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